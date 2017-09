Blade Runner 2049: Nowhere To Run, il secondo cortometraggio sottotitolato in italiano

Dopo 2036 Nexus Dawn, il primo cortometraggio che anticipa Blade Runner 2049, arriva adesso, sottotitolato in italiano, 2048 Nowhere To Run. Se il primo corto spiegava la creazione della nuova generazione di replicanti prodotta dal magnate interpretato da Jared Leto, questo si concentra su Sapper, portato sullo schermo da Dave Bautista: ciò che si racconta si svolge un anno prima degli eventi narrati nel sequel. Anche questo cortometraggio è diretto da Luke Scott, figlio di Ridley Scott. Ricordiamo ancora che la regia di Blade Runner 2049, in uscita da noi il 5 ottobre, è affidata alla mano dello stimato Denis Villeneuve.