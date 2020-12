Black Adam, Dwayne Johnson ci spiega come si sta preparando

News Cinema

Dwayne Johnson su Instagram ha spiegato ai fan come si sta preparando alle riprese di Black Adam...

Dopo aver affrontato anche il Covid, Dwayne Johnson si sta adeguatamente preparando ad affrontare Black Adam, le cui riprese si dovrebbero svolgere nella primavera del 2021: su Instagram il buon The Rock ha spiegato ai fan in cosa consiste il suo regime di allenamenti in palestra per dare onore al personaggio DC Comics.

Dwayne Johnson e gli allenamenti per Black Adam prima delle riprese

In questo post su Instagram, dove peraltro sfoggia la sua consueta corporeità rocciosa marchio di fabbrica (in tutti i sensi), Dwayne Johnson ci racconta: "Allenamenti per Black Adam. La gerarchia del potere nel DC Universe sta per cambiare. Un grazie al mio allenatore e motivatore storico Dave Rienzi, per il piano strategico, sempre in evoluzione, che ci porta verso il successo del film e del personaggio. Mese dopo mese, settimana dopo settimana, giorno per giorno. 125 chili di cattiveria."

Black Adam sarà diretto da Jaume Collet-Serra, che ha già pronto con Johnson il film avventuroso Disney Jungle Cruise, interpretato assieme a Emily Blunt, spostato all'estate 2021. Non è chiaro se le riprese di Black Adam in primavera consentiranno la preventivata uscita a dicembre, ma Dwayne si sta di certo impegnando per bruciare i tempi! Leggi anche Black Adam con Dwayne Johnson, un teaser trailer in forma di motion comic