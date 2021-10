Beetlejuice 2, perché il progetto è saltato, lo racconta lo sceneggiatore

News Cinema

Seth Grahame-Smith ha raccontato come mai del sequel di Beetlejuice di Tim Burton con Michael Keaton non si sia mai più sentito parlare.

Di Beetlejuice 2 si è smesso di parlare cinque anni fa, quando Tim Burton ammise che non era più nei suoi programmi, nonostante lui e Michael Keaton ci avessero fatto un pensiero più che concreto una decina d'anni fa. Lo sceneggiatore Seth Grahame-Smith, all'epoca legato a Burton per Dark Shadows, si era messo anche al lavoro, ma il prosieguo al cult Beetlejuice (1988), indimenticabile opera seconda di Tim, non si è mai concretizzato. A distanza di qualche anno, Grahame-Smith ha spiegato a Collider perché il sequel non sia mai decollato.

È buffo, quando mi sono incontrato l'ultima volta con Tim per questa cosa, e parliamo ormai di cinque anni fa, la ragione per cui era ed è così difficile avviarlo è che molte persone lo amano. Ci sono 10 milioni di modi per sbagliare un sequel del genere e giusto tipo quattro per farlo venir bene. Bisogna infilare il filo in una cruna molto molto sottile e non ci sono riuscito, parlando del copione. Ho mancato l'ago. Ci sono nell'aria cose fighe, idee interessanti. Di sicuro posso dire di essermelo lasciato emotivamente alle spalle, dicendomi: "Se un giorno succederà, succederà." Già. Michael Keaton è più importante che mai nell'ambiente, così pure Tim Burton, ma devi farli entusiasmare entrambi per spingerli a farlo. Personalmente non sono riuscito a farlo, come sceneggiatore, ma magari qualcun altro ce la farà.