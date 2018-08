Aubrey Plaza e Jemaine Clement nel folle trailer di An Evening with Beverly Luff Linn

Una cosa è certa: un film come An Evening with Beverly Luff Linn non l'avete mai visto.

E se qualcuno di voi ha visto il precedente esordio del regista inglese Jim Hosking, The Greasy Strangler, sa di cosa sto parlando.

Provate a immaginare un mix scombinato tra lo spirito e lo stile trash di John Waters, e quelli stralunati e deadpan di Jared Hess: ma più quello di Gentlemen Broncos, che di Napoleon Dynamite. Spolverate il tutto con un velo vagamente lynchiano e completate con qualche goccia di Valeriana. A questo punto potreste avere una vaga idea di che film possiate trovarvi di fronte.

Scritto e diretto da Hosking, An Evening with Beverly Luff Linn è stato presentato allo scorso Sundance, così come accadde per l'opera prima dell'inglese, e vede protagonisti Aubrey Plaza, Jemaine Clement, Emile Hirsch, Craig Robinson e Matt Berry.

La storia, in estrema sintesi, è quella di Lulu, una cameriera di un diner che fugge dal lavoro e dal suo infelice matrimonio per raggiungere un hotel dove si esibirà l'uomo che è stato il suo unico grande amore, il misterioso Beverly Luff Linn; lì, in attesa di incontrarlo, passerà le sue giornate in compagnia di Colin, l'uomo che era stato incaricato di recuperare il denatro rubato al fratellastro indiano di Lulu dallo spregiudicato marito della giovane donna.

Ma ora fatevi un'indea più precisa con il primo trailer di An Evening with Beverly Luff Linn, che negli Stati Uniti verrà distribuito in sala e in digitale dal prossimo 19 ottobre.