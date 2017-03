Arma letale compie 30 anni, ma non è affatto "troppo vecchio per queste stronzate"

Nel 1987 Mel Gibson era già un attore abbastanza famoso, ma non così famoso. Lo era grazie ai Mad Max di George Miller, al ruolo del giornalista Guy Hamilton in Un anno vissuto pericolosamente, e a quello del ribelle Fletcher Christian che guida l'ammutinamento sul Bounty capitanato da Anthony Hopkins.

Era noto, conosciuto, stimato. Ma non era una star.

A renderlo tale, a cooptarlo nel firmamento hollywoodiano e a lanciare una carriera arrivata fino La battaglia di Hacksaw Ridge di oggi, una carriera fatta di straordinari successi e rovinose cadute, è stato un film d'azione che ha definito gli anni Ottanta e dettato le regole del genere a seguire, assieme al quasi contemporaneo Die Hard: che, però, era un one-man-show, e non un buddy cop come Arma letale.



- Sono troppo vecchio per queste stronzate.

Al suo fianco, infatti, nel ruolo del detective della polizia di Los Angeles Roger Murtaugh, che proprio il giorno in cui compie 50 anni e decide ti tagliarsi la barba che gli sta diventando grigia (ma non i baffi) per sembrare più giovane, si ritrova un nuovo partner che tutti dicono essere un pericoloso maniaco suicida, c'era infatti un caratterista impegnato politicamente (era stato nelle Black Panthers) e conosciuto per le sue partecipazioni a Silverado e, soprattutto, Il colore viola: Danny Glover, nel ruolo di una vita, e di una carriera che non vedrà più tanti alti.



- Dio ce l'ha con me, è questo il guaio.

- E tu fa' come faccio io: ignoralo.

A scrivere il copione di Arma letale, a studiare l'intreccio tra azione, poliziesco e commedia che farà scuola, e a dare un nuovo impulso ai buddy movie, dimostrando di aver appreso la lezione di 48 ore di Walter Hill e aver superato il maestro, un esordiente di nome Shane Black: che, col tempo, diverrà noto anche come il regista di film come Iron Man 3 e The Nice Guys.

Dopo la proverbiale sfilza di lavoretti per sbarcare il lunario, il non ancora 25enne Black era appena entrato a Hollywood come editor di sceneggiature per la 20th Century Fox, trovando anche il tempo - sei settimane - per scrivere un copione che nasce dalla voglia di scrivere un western urbano ispirato a film decisamente più cupi come quelli dell'ispettore Callaghan.



- Guido io, va bene?

- Eh no. Tu sei un maniaco suicida, ricordi? Guido io.

- A Los Angeles chiunque guidi una macchina è un maniaco suicida.

E, in effetti, la prima stesura di Arma letale era decisamente più cupa di quella definitiva, resa più leggera e ironica sia dallo stesso Black che dagli editing non accreditati di un altro sceneggiatore, Jeffrey Boam, chiamato dal regista designato dalla Warner Bros.,che aveva acquistato il copione per la bellezza di 250.000 dollari: Richard Donner.

Donner, scelto dopo che la produzione aveva sondato il terreno anche con Leonard "Spok" Nimoy, veniva dal suo unico, vero successo dopo l'exploit di Superman: quello dei Goonies, film del quale voleva evidentemente mantenere - fatte le debite proporzioni - lo spirito giocoso, avventuroso e iconoclasta.



- Senti, per favore, fallo per me. Il mio capo è là sotto e sta a guardarmi. Io deco almeno fare finta che sto cercando di salvarti.

Fu Donner a suggerire alla Warner il nome di Mel Gibson per il ruolo di Martin Riggs, che venne in precedenza rifiutato da una lunga lista d'attori che la produzione aveva contattato: Pierce Brosnan, Kevin Costner, Michael Douglas, Richard Gere, Harrison Ford, Jeff Goldblum, Rutger Hauer, Michael Keaton, Christopher Lambert, Sean Penn, Kurt Russell, Charlie Sheen e Patrick Swayze, solo per citarne alcuni. Anche se leggenda vuole che perfino Bruce Willis venne valutato per la parte.

Una scelta, quella di Gibson da parte di Donner, che avrebbe cambiato le sorti di entrambi e generato tre sequel, altri due film slegati da Arma letale (Maverick e Ipotesi di complotto) e una lunga e solida amicizia.

Una scelta perfetta per il ruolo del poliziotto micidiale e straziato dal dolore tanto da essere vicino alla follia, che già aveva interpretato in Mad Max, e che qui porta (paradossalmente) al parossismo: tanto che nelle scene in cui strabuzza gli occhi e fa il fuori di testa, è quasi impossibile non leggere nel volto e nello sguardo allucinato di Gibson le esuberanze e gli estremismi che poi, ironia, della sorte, gli sono costati l'ostracismo di Hollywood rientrato solo quest'anno.



- Hai mai incontrato qualcuno senza ammazzarlo?

- Beh, a te ancora non t'ho ammazzato, no?

- Se proprio ti scappa, levati il pensiero.

- No. Posso aspettare.

Glover, invece, fu l'asso tirato fuori dalla manica dalla direttrice casting Marion Dougherty, che ebbe l'idea di fare di Roger un nero, dato che il copione non ne specificava mai l'etnicità. Lui e Gibson si trovarono assieme a Los Angeles nella primavera del 1986, per due mesi di duro allenamento fisico e balistico, e per seguire da vicino il lavoro di veri detective della Omicidi della metropoli californiana.

Mentre Gary Busey, supervillain del film, fu scelto perché Donner voleva qualcuno capace di trasmettere allo spettatore l'idea di qualcuno capace di intimidire fisicamente anche uno come il Martin Riggs di Mel Gibson: e la parte del sadico Signor Joshua fu, anche per lui, un tonico capace di rilanciarne una carriera che andava spegnendosi dai tempi dei fasti di Un mercoledì da leoni.



- A 19 anni ho fatto fuori un tizio, nel Laos, a 900 metri. Un colpo di fucile con vento forte. Ecco, vedi: solo 8, 10 persone al mondo sono capaci di farlo. Uccidere è la cosa che mi viene meglio.

Arma letale fece il suo debutto nei cinema americani il 6 marzo del 1987 (in Italia avremmo dovuto aspettare l'11 settembre dello stesso anno) e si piazzò subito in testa alle classifiche degli incassi per rimanervi per tre settimane, fino a quando non venne scalzato da Appuntamento al buio. La critica lo accolse con favore, e Roger Ebert - il critico americano per eccellenza - gli diede 4 stelle su 4.

A rivederlo oggi - dall'incipit sulle note di "Jingle Bells Rock" cantata da Bobby Helms al finale su quelle di "I'll Be Home for Christmas" del grande Elvis - il film di Donner non è invecchiato molto, e dove è invecchiato è invecchiato benissimo. Sì, certo, quelle immagini pruriginose di Amanda Hunsucker prima che si getti dalla finestra e faccia partire poi la girandola degli eventi, così figlie dell'estetica Playboy dominante in quegli anni, sono chiaramente connotate, ma non danno fastidio.



- Dobbiamo andare a fare tottò a un po' di cattivi soggetti.

D'altronde, siamo nel bel mezzo degli anni Ottanta: gli anni in cui si potevano ancora vedere, in un film mainstream, tette e droga e sigarette, e dove si potevano ancora fare battute scorrette, come quelle che fanno riferimento ai gay che emergono dalla bocca di Martin in un paio di momenti.

Gli anni della seconda presidenza di Ronald Reagan, con la sua guerra alla droga che poi è quella di Martin e Roger nel film, del fantasma del Vietnam che ancora aleggia opprimente su tutta la società: Riggs e Murtaugh sono dei veterani, e i loro nemici membri di quella Compagnia Ombra che proprio Mel Gibson racconterà qualche anno dopo, assieme a un giovane Robert Downey Jr., nel sottovalutato Air America di Roger Spottswoode inesauribile miniera di one-liner come e più di Arma letale.



- Ah, non si regge in piedi, è una stronzata.

- Sì, è una stronzata.

- Beh, io ci vivo, senza reggermi in piedi.

- Lo credo, visto come cucina tua moglie.

Sono gli anni Ottanta dove anche nei duri più duri che gettano le radici nei Settanta iniziano a venire fuori lati inaspettati. Lo dice chiaramente un collega a Roger, poco prima della sua rocambolesca presentazione con Martin (che peraltro arriva a ben 20 minuti dall'inizio del film, dopo che i singoli personaggi son stati ben presentati e tratteggiati): "La gente degli anni Ottanta non è dura. Sono persone sensibili. Scoprono i loro sentimenti con le donne e cose del genere."



- Era pittato.

Cose del genere.

Già, perché se Roger trova il suo fondamento nella famiglia (un aspetto che piaceva moltissimo a Glover, che fece anche attaccare sul frigorifero di casa Murtaugh un adesivo contro l'Apartheid che anticipa i contenuti di Arma letale 2), Martin sarà anche "un bastardo e un duro", uno da "etichettare sotto la voce 'arma letale'", un "killer perfetto", ma è anche uno che soffre come un disperato per la morte della moglie in un incidente d'auto dopo 11 anni di matrimonio, e che per questo "ha i nervi a pezzi, è un caso limite". Martin è uno che piange, e che tutto quello che fa lo fa per Victoria Lynn e per il suo senso del dovere.



- Ma tu sei proprio pazzo, o sei davvero un killer perfetto.

- Ti devi fidare di me.

Anni Ottanta a parte, quello di Arma letale è comunque un meccanismo che fila liscio e preciso, oliato alla perfezione, bilanciatissimo tra le esigenze action (che non fanno sconti a nessuno in termini di violenza: si poteva ancora fare) e quelle della commedia, con i duetti tra Riggs e Murtaugh che si fanno via via più irresistibili man mano che la loro conoscenza va avanti e col crescere dell'inevitabile bromance, che si manifesta per la prima volta al 46° minuto del film, quando Roger deve, a denti stretti, ringraziare Martin per avergli salvato la vita.



- Il signor Endo conosce più modi di infliggere dolore di quanti tu e io potremmo mai apprenderne.

Tutto quello che verrà dopo, i vari Tango e Cash, i Rush Hour, i Bad Boys, gli Insieme per forza, i Corpi da reato (ma perfino Zootropolis e, ovviamente, The Nice Guys) hanno l'imprinting del film diretto da Donner e sceneggiato da Black: vengono tutti da quel modello lì, non si scappa.

Un modello che solo lo stesso Shane Black è stato in grado di eguagliare, proprio in Kiss Kiss, Bang Bang e nel film con Russell Crowe e Ryan Gosling.



- Beh, ti confido in piccolo segreto.

- Quale?

- Io non sono matto.

- Lo sapevo...

- Ah, bene. Andiamo allora.

Quindi, allora come oggi, possiamo tranquillamente affermare che, anche con trent'anni sul groppone, Arma letale non è affatto "troppo vecchio per queste stronzate".