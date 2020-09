Apples: recensione del film di Christos Nikou che ha aperto Orizzonti al Festival di Venezia 2020

News Cinema

Un originale racconto, ironico e tagliente, sulla vita di un uomo che perde la memoria e si ricostruisce una vita attraverso fotografie e nuovi ricordi imposti dai medici.

Quante volte abbiamo pensato come la nostra vita sarebbe migliore se dimenticassimo selettivamente alcune cose, torti subiti o semplicemente accadimenti recenti sempre più inaccettabili? Il regista greco Christos Nikou declina nel suo esordio, Apples, la storia dell’elaborazione di una perdita, raccontando di un uomo, Aris, che un giorno esce di casa, sale su un tram, si addormenta, viene svegliato dal conducente e si unisce a un notevole gruppo di persone - si parla di pandemia mondiale - vittime di amnesia. A quel punto viene inserito in un programma di recupero, “nuova identità”, per chi è stato colpito dalla perdita delle memoria. Insieme a lui tante altre persone vengono indirizzate verso un surreale esperimento da laboratorio che ha l’ambizione di instillare sbrigativamente nuova linfa vitale in un’anima ormai svuotata di ricordi, con l’hard disk sgonfio. Vengono identificati con un numero - quale terribili ricordi, questi sì, evocano in questo modo - e gli viene fatto subito capire che le speranze che qualche amico o parente li reclami sono remote: “nessuno è tornato a riavere la memoria”, viene detto ad Aris durante un fallito test della memoria.

Un mondo distopico, eppure uguale al nostro, in cui una coppia di medici conduce questi esprimenti che hanno un sottotesto sempre più sadico, come le indicazioni registrate su cassette e che il nostro uomo deve rispettare ogni giorno. Ogni azione va documentata, i ricordi devono portare come prova una fotografia scattata con una polaroid, oggetto concreto a testimoniare un file in più inserito nell’archivio della nuova identità. Ma come costruire una connessione emotiva se tutti sono appena conosciuti?

È il caso di dire che la memoria è selettiva, ma la mancanza anche dei dolorosi ricordi spersonalizza Aris fino a renderlo una perfetta cavia da laboratorio, in attesa di una possibile ribellione della volontà. Il tutto è raccontato in 4:3, come il formato di una foto polaroid, dal giovane ateniese Christos Nikou, qui all’opera prima, aiuto regista per il connazionale Lanthimos ma anche per Linklater sul set greco di Before Midnight. Il suo è uno stile surreale e asciutto, che crea un mondo e un universo proprio, capace di incuriosire per alcune contrapposizioni visive inattese, piene di ironia tagliente e con un protagonista, Aris Servetalis, davvero convincente.

Una riflessione sulla memoria e l’identità, sulla perdita e sulla reazione di una società a una pandemia, attraverso l’avventura di nuova scoperta di sé di un uomo. I toni ironici lasciano spazio a una sempre più presente angoscia, vissuta dal protagonista insieme a noi spettatori, che svela il peso di una vita che subisce per la prima volta ricordi dolorosi da immagazzinare nella “nuova identità”. Il sollievo per la presenza di una donna nella sua vita, Sofia, anche lei in recupero dall’amnesia, diventa presto un’ulteriore dimostrazione di come una vita in cui ogni azione è dettata da una voce su un nastro, e non da un istinto, da un sentimento, dalla stratificazione di ricordi che ci rende quello che siamo, non sia degna di essere vissuta. Un senso di morte si impossessa del film e del nuovo vissuto di Aris, ormai pura e banale casualità. A meno che qualcosa intervenga a scaldare la sua gelida memoria ormai vuota, creando di nuovo una connessione capace di riaccendere una fiammella, magari anche dolorosa.