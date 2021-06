Anthony Bourdain raccontato in Roadrunner: il trailer del documentario su un'icona che non c'è più

News Cinema

È stato un cuoco, uno scrittore, un popolare personaggio televisivo. Per molti, Anthony Bourdain era molto di più: era un'icona, un punto di riferimento, qualcosa di vicino a una guida. Roadrunner - A Film About Anthony Bourdain, ne racconta la vita e la filosofia.

Sono passati tre anni quasi esatti da quel giorno di giugno del 2018 in cui Anthony Bourdain è stato trovato privo di vita in una stanza dell'hotel Le Chambard a Kaysersberg, vicino a Strasburgo.

Il suo suicidio ha lasciato tutti sorpresi e addolorati anche perché Bourdain, che in quel periodo era legato sentimentalmente ad Asia Argento, sembrava essersi lasciato alle spalle da tempo i periodi più oscuri della sua vita.

Nato a New York nel 1956, Bourdain è stato un cuoco, uno scrittore, una popolarissima figura della televisione, un viaggiatore, un documentarista. Era un uomo affamato di cibo e di umanità, di conoscenza, che per tanti - tra quei molti che lo conoscevano attraverso i suoi libri o i suoi programmi - era una sorta di piccolo punto di riferimento, di modello, di guida. Per la vita affascinante che era stato in grado di vivere e per lo spirito con cui questa vita la viveva e la raccontava.

Debutterà il 16 luglio nelle sale americane, dopo essere stato presentato al Tribeca, Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain, un documentario diretto che Morgan Neville che ne celebra la figura e l'eredità, di cui vi mostriamo di seguito il trailer ufficiale.





Così recita la sinossi ufficiale del documentario:

Non è dove vai tu. È quello che ti lasci alle spalle. Chef, scrittore, avventuriero e provocatore Anthony Bourdain ha vissuto la sua vita senza vergogna. Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain è uno sguardo intimo e dietro le quinte su come uno chef anonimo sia diventato un'icona culturale di fama mondiale. Dal regista premio Oscar Morgan Neville, questo sguardo inflessibile su Bourdain risuona dellasua presenza, nella sua stessa voce e nel modo in cui ha avuto un impatto indelebile sul mondo che lo circondava.



Ha dichiarato Morgan Neville, regista del film: "Anthony Bourdain ha fatto di più per aiutarci a capirci di chiunque altro nella storia della televisione. È entrato in connessione con le persone non nonostante i suoi difetti, ma grazie a loro."