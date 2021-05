Angelina Jolie: "Mi attirano i personaggi lacerati"

News Cinema

Angelina Jolie parla del suo lavoro nel thriller Those Who Wish Me Dead, e ci spiega perché si senta attratta da un determinato tipo di personaggio.

Those Who Wish Me Dead è il titolo del thriller con Angelina Jolie, in arrivo negli Usa tra pochi giorni in streaming su HBO Max: Angelina, che vedremo prossimamente nel cast degli Eterni targato Marvel e in uscita al cinema a novembre, vi interpreta una guardia forestale specialista in incendi, lacerata da uno stress post-traumatico. Il destino la chiama a ricomporsi per proteggere un ragazzino, che è stato testimone dell'omicidio di suo padre e che ora viene minacciato dai suoi assassini. Dovrà difendere il piccolo proprio quando un incendio comincia a devastare la zona...

Discutendo con ETOnline del film di Taylor Sheridan, Angelina Jolie ha riflettuto con queste parole sul tipo di ruolo che nei film tende a voler interpretare.

Mi attirano persone che hanno affrontato delle cose e si ritrovano spezzate, a cercare un modo per andare avanti e superare il trauma. Come artista, interpretare una persona così è curativo. Lei è stata molto curativa per me, perché c'è un limite a quanto tu ti possa spezzare, poi ti rialzi. [...] La protagonista è una persona tormentata, carica di un pesante senso di colpa.