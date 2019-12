Ai Critics' Choice Awards 14 nomination per The Irishman

News Cinema

Con 12 candidature segue C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino. Tutte le nomination dei premi che verranno assegnati il 12 gennaio.

Sono state annunciate, in piena stagione di premi, anche le candidature dei Critics' Choice Awards, che vedono dominare The Irishman di Martin Scorsese, che sarà il grande favorito agli Oscar, con 14 candidature. A seguirlo, con 12, un altro film fondamentale dell'anno, C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino. 9 candidature per Piccole donne, 8 per Storia di un matrimonio, 7 per Jojo Rabbit, 6 per Joker, L'anno scorso La favorita aveva il maggior numero di candidature ma vinse solo il premio per il miglior cast, mentre Roma fu il miglior film e Alfonso Cuaròn il miglior regista. I Critics' Choice Awards saranno assegnati il 12 gennaio. Queste tutte le (tantissime) candidature:

Miglior film

1917

Le Mans 66 - La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

Storia di un matrimonio

C'era una volta... a Hollywood

Parasite

Uncut Gems

Miglior attore

Antonio Banderas – Dolor Y Gloria

Robert De Niro – The Irishman

Leonardo DiCaprio – C'era una volta... a Hollywood

Adam Driver – Storia di un matrimonio

Eddie Murphy – Dolemite Is My Name

Joaquin Phoenix – Joker

Adam Sandler – Uncut Gems

Miglior attrice

Awkwafina – The Farewell

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Storia di un matrimonio

Lupita Nyong’o – Noi

Saoirse Ronan – Piccole donne

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

Miglior attore non protagonista

Willem Dafoe – The Lighthouse

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins – I due Papi

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – C'era una volta... a Hollywood

Miglior attrice non protagonista

Laura Dern – Storia di un matrimonio

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Jennifer Lopez – Le ragazze di Wall Street

Florence Pugh – Piccole donne

Margot Robbie – Bombshell

Zhao Shuzhen – The Farewell

Miglior giovane attore/attrice

Julia Butters – C'era una volta... a Hollywood

Roman Griffin Davis – Jojo Rabbit

Noah Jupe – Honey Boy

Thomasin McKenzie – Jojo Rabbit

Shahadi Wright Joseph – Noi

Archie Yates – Jojo Rabbit

Miglior cast

Bombshell

The Irishman

Cena con delitto - Knives Out

Piccole donne

Storia di un matrimonio

C'era una volta... a Hollywood

Parasite

Miglior regista

Noah Baumbach – Storia di un matrimonio

Greta Gerwig – Piccole donne

Bong Joon Ho – Parasite

Sam Mendes – 1917

Josh Safdie e Benny Safdie – Uncut Gems

Martin Scorsese – The Irishman

Quentin Tarantino – C'era una volta... a Hollywood

Miglior sceneggiatura originale

Noah Baumbach – Storia di un matrimonio

Rian Johnson – Cena con delitto - Knives Out

Bong Joon Ho e Han Jin Won – Parasite

Quentin Tarantino – C'era una volta... a Hollywood

Lulu Wang – The Farewell

Miglior sceneggiatura non originale

Greta Gerwig – Piccole donne

Noah Harpster e Micah Fitzerman-Blue – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony McCarten – I due Papi

Todd Phillips & Scott Silver – Joker

Taika Waititi – Jojo Rabbit

Steven Zaillian – The Irishman

Miglior fotografia

Jarin Blaschke – The Lighthouse

Roger Deakins – 1917

Phedon Papamichael – Le Mans 66 - La grande sfida

Rodrigo Prieto – The Irishman

Robert Richardson – C'era una volta... a Hollywood

Lawrence Sher – Joker

Miglior scenografia

Mark Friedberg, Kris Moran – Joker

Dennis Gassner, Lee Sandales – 1917

Jess Gonchor, Claire Kaufman – Piccole donne

Lee Ha Jun – Parasite

Barbara Ling, Nancy Haigh – C'era una volta... a Hollywood

Bob Shaw, Regina Graves – The Irishman

Donal Woods, Gina Cromwell – Downton Abbey

Miglior montaggio

Ronald Bronstein, Benny Safdie – Uncut Gems

Andrew Buckland, Michael McCusker – Le Mans 66 - La grande sfida

Yang Jinmo – Parasite

Fred Raskin – C'era una volta... a Hollywood

Thelma Schoonmaker – The Irishman

Lee Smith – 1917

Migliori costumi

Ruth E. Carter – Dolemite Is My Name

Julian Day – Rocketman

Jacqueline Durran – Piccole donne

Arianne Phillips – C'era una volta... a Hollywood

Sandy Powell, Christopher Peterson – The Irishman

Anna Robbins – Downton Abbey

Miglior trucco e acconciature

Bombshell

Dolemite Is My Name

The Irishman

Joker

Judy

C'era una volta... a Hollywood

Rocketman

Migliori effetti visivi

1917

Ad Astra

The Aeronauts

Avengers: Endgame

Le Mans 66 - La grande sfida

The Irishman

Il re leone

Miglior film animato

Il piccolo Yeti

Frozen II - Il segreto di Arendelle

Dragon Trainer - Il mondo nascosto

I Lost My Body

Missing Link

Toy Story 4

Miglior film d'azione

1917

Avengers: Endgame

Le Mans 66 - La grande sfida

John Wick 3

Spider-Man: Far From Home

Miglior commedia

La rivincita delle sfigate

Dolemite Is My Name

The Farewell

Jojo Rabbit

Cena con delitto - Knives Out

Miglior film di fantascienza o horror

Ad Astra

Avengers: Endgame

Midsommar

Noi

Miglior film in lingua straniera:

Atlantique

Les Misérables

Dolor Y Gloria

Parasite

Ritratto della giovane in fiamme

Migliore canzone

“Glasgow (No Place Like Home)” – Wild Rose

“(I’m Gonna) Love Me Again” – Rocketman

“I’m Standing With You” – Atto di fede

“Into the Unknown” – Frozen II - Il segreto di Arendelle

“Speechless” – Aladdin

“Spirit” – Il re leone

“Stand Up” – Harriet

Miglior colonna sonora

Michael Abels – Noi

Alexandre Desplat – Piccole donne

Hildur Guðnadóttir – Joker

Randy Newman – Storia di un matrimonio

Thomas Newman – 1917

Robbie Robertson – The Irishman