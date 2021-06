Aerei, terroristi e vampiri: ecco il trailer di Blood Red Sky

News Cinema

Una mamma un po' speciale è costretta a estremi rimedi per proteggere suo figlio quando il loro volo diventa ostaggio di un gruppo di terroristi che lo vuole dirottare. Blood Red Sky sarà disponibile in streaming dal 23 luglio su Netflix: ecco il trailer ufficiale.

La storia è quella di una madre un po' speciale che, quando il volo transoceanico a bordo del quale si trova viene assalito da un gruppo di terroristi che lo vuole dirottare, è costretta a ricorrere a rimedi estremi per proteggere suo figlio e sé stessa. Il registro a cavallo tra quello dell'action e l'horror. Il film è Blood Red Sky, co-produzione anglo-tedesca diretta da Peter Thorwarth (anche sceneggiatore con Stefan Holz) che debutterà in streaming su Netflix il 23 luglio.

Questi sono trailer e trama ufficiali del film:







Una donna con una misteriosa malattia è costretta ad agire quando un gruppo di terroristi tenta di dirottare un volo transatlantico notturno. Per proteggere suo figlio, dovrà svelare il suo oscuro segreto e scatenare il vampiro che è in lei.