Uomini e Donne, l'ex tronista Davide Donadei nel cast di The Social Home: la presentazione ufficiale (VIDEO)

The Social Home sta per partire! Tra i concorrenti che prenderanno parte alla prima edizione del format web condotto da Alex Belli ci sarà anche Davide Donadei, il giovane ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Davide Donadei concorrente ufficiale di The Social Home

Davide Donadei è uno dei concorrenti ufficiali della prima edizione di The Social Home, il format web condotto da Alex Belli. Per chi non lo sapesse, si tratta di una sorta di "Casa del Grande Fratello", ma sui social dove entreranno Vip e Nip. La partecipazione dell'ex tronista di Uomini e Donne è stata ufficializzata sulla pagina ufficiale del nuovo reality web:

Ciao a tutti sono Davide Donadei e mi conoscete sicuramente per il mio trascorso televisivo. Sono un nuovo concorrente di The Social Home. FINALMENTE. Non vedo l'ora di mettermi in gioco, ci divertiremo tantissimo. Sono uno sportivo e amo le sfide quindi occhio [...] Ho 29 anni, faccio il dj e sono tarantino...ci vediamo presto!

Ma Donadei non sarà l'unico concorrente proveniente da Uomini e Donne. Insieme a lui ci sarà infatti anche l'ex tronista Elga Enardu, la sorella gemella di Serena. "Ciao sono sarda, sono sposata e amo gli animali...avete capito chi sono? Attenti perché ho una sosia" ha dichiarato la donna nella clip di presentazione. Davide ed Elga si uniranno ai già confermati Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, Giulia Sara Salemi e Gianluca Costantino.

Le indiscrezioni sulla prossima stagione di Uomini e Donne

La prossima stagione di Uomini e Donne partirà a settembre su Canale 5. Nell'attesa, sono iniziate a circolare le indiscrezioni sulla data della prima registrazione e sui protagonisti del popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. A svelare un interessante retroscena sul cast ci ha pensato Deianira Marzano. L'esperta di gossip, infatti, ha pubblicato sui social una segnalazione ricevuta da un utente in merito alla nuova tronista: "Deia ho uno scoop incredibile. La nuova tronista di Uomini e Donne è l’ex fidanzata di un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Lei ha fatto il colloquio a metà luglio a Roma, l’hanno vista agli Elios. Notizia sicura".

