Uomini e Donne, Gemma Galgani grande assente della nuova edizione? La dama ha fatto una scelta

Gemma Galgani ha trovato l'amore? Alcune foto inchiodano la dama del trono over che potrebbe essere grande assente nella prossima edizione di Uomini e Donne.

Estate d’amore per Gemma Galgani. La dama più discussa del trono over di Uomini e Donne sta frequentando un uomo lontano dalle telecamere e sembra che la love story si sia fatta molto seria. Per questo motivo, Gemma potrebbe non tornare nella nuova edizione del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, nuovo amore per Gemma Galgani

Nonostante i suoi numerosi e variegati tentativi di trovare l’amore nello studio di Uomini e Donne, dove è un volto fisso del parterre femminile da circa dieci anni, Gemma Galgani non è riuscita a trovare la giusta scintilla con i cavalieri che si sono presentati nel programma di Canale 5 per corteggiarla. La dama torinese sogna l’amore e, nel frattempo, si gode le vacanze estive trascorrendo qualche giorno anche con l’amica del cuore Ida Platano, dopo un percorso a tratti devastante per la bella bresciana che, tuttavia, sembra aver reagito nel migliore dei modi alle delusioni. Gemma, finita nuovamente sotto attacco da Giorgio Manetti, potrebbe tuttavia non tornare nella nuova stagione di Uomini e Donne, segnando così la fine di un lungo e chiacchierato capitolo che negli anni ha regalato perle di altissimo trash.

La dama, infatti, è stata pizzicata in compagnia di un uomo e le ultime rivelazioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni hanno confermato che Gemma sta frequentando seriamente tale Pietro, con il quale è nata una bellissima love story. Certo è che Galgani ci ha abituato ai suoi amori voraci, romantici ma anche poco stabili dato che tutte le sue relazioni, anche quelle più importanti, si sono concluse piuttosto velocemente. Sarà così anche questa volta?

Uomini e Donne, Gemma non torna in studio?

Alla luce della nuova relazione che Gemma Galgani sta vivendo con Pietro lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, sembra improbabile che la dama torinese possa tornare in studio per la nuova stagione che debutterà a settembre 2024. Certo, se le cose dovessero andare male con il suo nuovo amore, è certo che la dama torinese verrebbe immediatamente contattata dalla redazione per un posto assicurato nel parterre del trono over. Negli ultimi anni il ruolo di primo piano di Gemma si è drasticamente ridotto, ma ogni volta che si trova al centro dello studio gli spettatori seguono con passione e dunque è impensabile fare a meno di un personaggio televisivo così forte.

Ma c’è anche un’altra opzione, suggerita da Pugnaloni su Instagram, ovvero vedere Galgani celebrare il suo amore nello studio di Uomini e Donne con una scelta studiata ad hoc per l’occasione e una cascata di petali rossi, che garantirebbe ascolti record mai visti prima al dating show di Maria De Filippi. Nel frattempo, dubbi anche sulla partecipazione di Aurora Tropea dopo quanto accaduto lo scorso anno e la brutta lite dietro le quinte con Cristina Tenuta, e fortemente improbabile la presenza di Armando Incarnato che ormai si è smarcato dal ruolo di cavaliere del trono over, e potrebbe essere anche felicemente impegnato secondo recenti rumors.

