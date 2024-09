Tu Si Que Vales, stasera su Canale 5, al via l'undicesima edizione: le anticipazioni di sabato 21 settembre

News TV

Oggi, sabato 21 settembre 2024, in prima serata su Canale 5, la prima puntata dell'undicesima edizione di Tu Si Que Vales.

Oggi, sabato 21 settembre dal teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, al via l’11° edizione del talent show di successo più atteso al sabato sera “Tu Si Que Vales”, pronto ad emozionare, divertire e stupire il pubblico in studio e a casa.

Tu Si Que Vales: le anticipazioni della puntata di sabato 21 settembre

Protagonista assoluto è il talento che viene portato al centro del palco dai numerosi artisti provenienti da tutto il mondo e che si esibiscono nelle più disparate arti e discipline: dal canto al ballo, dallo sport alla magia, dal cabaret alla giocoleria, funamboli, acrobati, mentalisti performer, trasformisti…. e tanto tanto altro. Grandi numeri da spettacolo che con pochi minuti a disposizione devono conquistare la fiducia dei giudici e del pubblico presente in studio e cercare di avere la loro approvazione per passare alla fase successiva.

Sulle poltrone a giudicare i fabulous four: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, mentre alla giuria popolare è Sabrina Ferilli a farla da padrona con i suoi 100 esperti pronti a votare. Il format prevede che anche quest’anno a disposizione dei 4 giudici ci sia la solita “bacchetta magica” che permette loro di togliere o ridare il tempo a disposizione per determinare il destino dei concorrenti e la novità introdotta lo scorso anno, la clessidra personale da consegnare ad uno degli artisti ritenuto più meritevole ma che non ha ottenuto il pass per la finale, dandogli, così, una nuova chance di riesibirsi a fine puntata ed eventualmente conquistare un posto per la vittoria se ottengono il 100 per 100 dei voti.

E last but not least l’imperdibile, irriverente e stravagante “Scuderia Scotti” circuito di gara guidato dal grande manager internazionale Gerry Scotti per “volare ad alta quota verso il successo”. Immancabili le incursioni comiche dell’amatissimo Giovannino… che riserva grandi sorprese e divertenti scherzi.

Per il secondo anno consecutivo alla conduzione il trio formato da: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

La prima puntata di Tu Si Que Vales ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5