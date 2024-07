Temptation Island sbaraglia la concorrenza: è record d'ascolti per il docu-reality di Canale 5

News TV

La terza puntata di Temptation Island è stata la più vista di sempre: il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia segna il 31% di share (share record di tutte le stagioni) pari a 3 milioni 630 mila telespettatori.

Record d'ascolti per la nuova edizione di Temptation Island. La terza puntata del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, come reso noto dal comunicato stampa ufficiale della trasmissione, ha conquistato una media di 3.638.000 tespettatori con share del 31%.

Record storico per Temptation Island!

Temptation Island si conferma il fenomeno televisivo dell'estate. La terza puntata dell’undicesima edizione, andata in onda ieri giovedì 11 luglio 2024 su Canale 5, è la più vista della storia del programma con il 31% di share (38.38% sul target commerciale). Come annunciato dal comunicato ufficiale stampa della Fascino, il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.200.000 di spettatori e del 46.44% con un boom tra i giovanissimi: media del 53.5% tra i 15-34enni:

Grande successo per "Temptation Island" che segna il 31% di share (share record di tutte le stagioni) pari a 3 milioni 630 mila telespettatori. Sul target commerciale 15-64 anni la share è del 38.38%, sul target 15-19 anni share del 54.35%; sul target 15-34 anni share del 53.50% Alle ore 22:18 i telespettatori sintonizzati sul docu-reality sono 4 milioni 200 mila mentre alle ore 24:41 la share vola al 46.44%.

Leggi anche La tentatrice Maika contro Lino Giuliano: scontro a Temptation Island

Grande successo anche sui social: Temptation Island, infatti, è stato l’argomento più discusso della serata. Ma cosa è successo nella puntata del record d'ascolti? A premiare non sono state solo le corna e i flirt, ma anche la svolta femminista che ha preso il programma di Canale 5. Se finora, in tv, a difendere le donne erano sempre state le donne, in questo caso sono stati finalmente gli uomini. L'argomento è stato affrontato con Tony Renda, il siciliano che non ha fatto mistero di aver tradito la sua fidanzata in passato, di averla costretta a vestire in modo castigato e di non aver mai approvato la vacanza con le amiche. Al centro delle critiche anche Lino Giuliano, che è stato definitito un "maschilista maleducato" dalle fidanzate dopo lo scontro tra lui e la tentatrice Maika, e Luca Bad. Quest'ultimo, in particolar modo, si è lasciato andare a delle gravi e vergognose affermazioni sulle donne, che hanno fatto indignare tutti.

Temptation Island: il format del docu-reality delle tentazioni

Temptation Island è un programma televisivo prodotto da Fascino PGT e Banijay Italia, trasmesso in prima serata su Canale 5. Il docu-reality delle tentazioni racconta la storia, i sentimenti e il destino di sette coppie non sposate e senza figli rinchiuse per ben cinque settimane in un villaggio. Insieme a loro, tredici tentatrici e tredici tentatori. Ogni settimana i protagonisti vengono chiamati al falò per vedere i filmati riguardanti il rispettivo partner e farsi un'idea sulle decisioni da prendere nel confronto finale, dove decideranno se continuare o interrompere la loro storia d'amore. Ricordiamo, che Temptation Island avrà una nuova edizione in onda a settembre su Canale 5. Le riprese partiranno a fine agosto in Sardegna sempre con la conduzione dell'amatissimo Filippo Bisciglia.

Scopri le ultime news su Temptation Island.