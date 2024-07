Temptation Island: nuovo record stagionale per il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia

News TV

Ecco gli ascolti TV di ieri, giovedì 18 luglio 2024: Temptation Island vola!

Un nuovo record storico per Temptation Island con il 31.14% di share (38.33% sul target commerciale) e 3.485.000 spettatori. Il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.464.000 di spettatori e del 43.48%. Boom tra i giovanissimi: media del 54.23% tra i 15-34enni e del 63.31% sui 15-19enni. Grande successo anche sui social: Temptation Island è stato l’argomento più discusso della serata.

Ecco i dati audience della prima serata di giovedì 18 luglio 2024 (fonte SuperGuidaTv):

Rai 1: Noos – L’avventura della conoscenza, il programma televisivo di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela ha informato 1.532.000 spettatori al 11.5% share.

Su Rai 2: 1917, il film diretto da Sam Mendes con protagonisti George MacKay e Dean-Charles Chapman ha fatto compagnia a 590.000 spettatori con il 4.1% di share.

Rai 3: L’innocente, il film diretto da Louis Garrel, con Roschdy Zem, Anouk Grinberg e Noémie Merlant ha interessato 479.000 spettatori al 3.3% di share.

Rete 4: Paolo Borsellino, il film dedicato al magistrato siciliano con Andrea Tidona , Giulia Michelini e Giorgio Tirabassi ha coinvolto 586.000 spettatori con il 4.7% di share.

Canale 5: Temptation Island, la nuova stagione del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha incollato alla tv 3.485.000 spettatori con il 31.1% di share.

Italia 1: Sequestrati, il film thriller del 2011 diretto da Joel Schumacher con Nicolas Cage e Nicole Kidman ha tenuto col fiato sospeso 752.000 spettatori con il 5.1% di share.

La7: In onda, il programma di attualità e politica, approfondimento e attualità con Marianna Aprile e Luca ha registrato 911.000 spettatori con il 6.1% di share.

Tv8: L’ultimo dei Mohicani, il film del 1992 diretto da Michael Mann con protagonisti Steven Waddington e Daniel Day-Lewis ha appassionato 276.000 spettatori con lo 2% di audience.

Nove: Battista – Do you remember me?, lo spettacolo in cui il comico si racconta tra esordi, successo e vita privata ha divertito 388.000 spettatori con lo 2.7% di share.

Temptation Island tornerà in onda mercoledì 24 e giovedì 25 luglio con gli due appuntamenti.