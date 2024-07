Temptation Island, le anticipazioni della quinta puntata, questa sera su Canale 5

News TV

Oggi, giovedì 24 luglio 2024, ci aspetta il quinto appuntamento con Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: scopriamo le anticipazioni della quinta puntata.

Oggi, mercoledì 24 luglio 2024, ci aspetta il quinto appuntamento con Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: scopriamo le anticipazioni della quarta puntata.

Temptation Island: le anticipazioni della quinta puntata

Oggi, mercoledì 24 luglio e domani, giovedì 25, ci aspettano i due ultimi, imperdibili appuntamenti del viaggio nei sentimenti con il docu-reality campione di ascolti, Tempation Island in onda in prima serata su Canale. Un viaggio che ha portato nuove consapevolezze per le sei coppie rimaste sull'isola: Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Vittoria Bricarello e Alex Petri, Gaia Vimercati e Luca Bad, Martina De Ioannon e Raul Dumitras e Alessia Pascarella e Lino Giuliano.

E' il momento di tirare le somme e trasformare i dubbi in certezze. Nelle due tappe finali negli attesissimi falò di confronto vedremo se Gaia accetterà il falà antiipato richiesto da Luca e inoltre ci sadà un colpo di scena per Alessio e Lino. Ci saranno risvolti inaspettati per questa coppia che nel corso dell'ultimo appuntamento ha deciso di prendere strade separate. I comportamenti di Lino nei confronti della tentatrice Maika hanno ferito molto Alessia che nel falò di confronto ha deciso di chiudere definitvamente la relazione. Lino, dal canto suo, è tornato immediatamente tra le braccia di Maika, la single per cui sembra aver perso la testa. Inoltre ci sarà una coppia che si lascerà definitivamente.



Sono cinque le coppie ancora in gioco: Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Vittoria Bricarello e Alex Petri, Gaia Vimercati e Luca Bad, Martina De Ioannon e Raul Dumitras.Ma come già detto ci saranno nuovi risvolti per la coppia formata da Alessia Pascarella e Lino Giuliano.

La quinta puntata di Tempation Island ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Canale 5

Scopri le ultime news su Temptation Island.