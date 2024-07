Temptation Island, le anticipazioni della quarta puntata, questa sera su Canale 5

News TV

Oggi, giovedì 18 luglio 2024, ci aspetta il quarto appuntamento con Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia: scopriamo le anticipazioni della quarta puntata.

Temptation Island: le anticipazioni della quarta puntata

Nuovo, imperdibile appuntamento con il viaggio dei sentimenti di Canale5, la trasmissione più seguita dell'estate torna questa sera sulla rete ammiraglia Mediaset. Giro di boa per le coppe del docu-reality: al centro della quarta puntata si prevedono nuovi risvolti tra Alessia e Lino. Quest'ultimo si è legato particolarmente alla tentatrice Maika e Alessia è sempre più esasperata dal suo comportamento. Il loro viaggio è giunto alla conclusione?

E ancora...un'altra coppia viene messa a dura prova portando uno dei fidanzati a richiedere un falò di confronto anticipato. Non è chiaro di chi si tratti ma tra i ragazzi coloro che non hanno gradito l'atteggiamento delle proprie fidanzate sono Raul e Luca. Il primo ha assistito a dei nuovi video in cui la sua fidanzata Martina ha un flirt con Carlo Marini, anche se l'ex corteggiatore di Manuela Carriero si mormora che non si affatto interessato ma punti al trono di Uomini e Donne. Raul che spesso non riesce a contenere la rabbia, è scoppiato a piangere guardando la sua ragazza baciare e abbracciare il single.

Luca ha assistito all'avvicinarsi della sua fidanzata Gaia al single Jakub, e ha quindi deciso di flirtare anche con altre ragazze.

Sono sei le coppie ancora in gioco: Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Vittoria Bricarello e Alex Petri, Gaia Vimercati e Luca Bad, Alessia Pascarella e Lino Giuliano, Martina De Ioannon e Raul Dumitras.

La quarta puntata di Tempation Island ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Canale 5

