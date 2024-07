Se mi lasci non vale: Luca Barbareschi conduce il Temptation Island della Rai

News TV

La Rai lancia il suo Temptation Island? Il nuovo format Se mi lasci non vale andrà in onda il lunedì dal 21 ottobre al 18 novembre su Rai2 e sarà condotto da Luca Barbareschi.

Venerdì 19 luglio si è svolta la presentazione dei palinsesti Rai della stagione 2024/2025. Tra le novità l'annuncio del un nuovo programma condotto da Luca Barbareschi, "Se mi lasci non vale", che a molti utenti ha ricordato Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Luca Barbareschi al timone di Se mi lasci non vale

Alla conferenza stampa dei nuovi palinsesti Rai è stato presentato un nuovo programma televisivo che ha fatto storcere il naso ai numerosi fan di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Si chiama Se mi lasci non vale, andrà in onda il lunedì dal 21 ottobre al 18 novembre su Rai2 e sarà condotto da Luca Barbareschi.

A Se Mi Lasci Non Vale non ci sono i falò e i tentatori, ma sei coppie in crisi rinchiuse dentro una villa che dovranno sottoporsi a diverse sfide, giochi e prove, per mettere alla prova la loro storia d'amore. In ogni puntata entreranno nella villa dei personaggi famosi che supporteranno i concorrenti:

Se Mi Lasci Non Vale. Conduce: Luca Barbareschi In onda il lunedì dal 21 ottobre al 18 novembre. Sei coppie in crisi, selezionate attraverso casting mirati ed approfonditi, accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi. Si tratta di coppie in crisi provenienti da tutta Italia che non vivono più la propria relazione come un tempo e vogliono provare a capire come rimettere la «barra al centro». Per 4 settimane, all’interno di una Villa si sottoporranno a prove, sfide, esperimenti sociali, candid camera (in house ed outdoor) attraverso un percorso di coaching e di confronti, individuali e collettivi, per capire e provare a risolvere le criticità della relazione.

Una vera e propria scuola per coppie, un «corso di educazione sentimentale» in cui grazie all’aiuto del talent Luca Barbareschi e del suo team di esperti/e (psicologo/a relazionale, mental coach, etc.), le coppie si confronteranno provando a riacquisire la miglior relazione. In ciascuna puntata saranno presenti anche special guest (famosi e non) che aiuteranno i protagonisti attraverso percorsi divertenti, sorprendenti ed unici. Alla fine di questo percorso, puntata dopo puntata, le coppie prenderanno la decisione se continuare con modalità nuove, proseguire come prima oppure scegliere strade differenti.

La presentazione dei palinsesti Rai

Tanti i ritorni nella prossima stagione televisiva della Rai. Teo Mammucari condurrà la trasmissione comica (inedita) "Lo spaesato" e a grande sorpresa ci sarà anche Roberto Saviano. Tornerà Massimo Giletti con Lo Stato delle Cose e Stefano De Martino. Su di lui la Rai punta tutto visto che sarà il nuovo volto di Affari Tuoi. Brutte notizie per l’ex prodigio Alessandro Cattelan e Serena Bortone, che non compare alla guida si nessun nuovo programma.