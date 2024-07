Valeria Marini nel cast di un nuovo reality show: ecco quale!

News TV

Dopo aver partecipato a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, Valeria Marina è pronta a mettersi in gioco nel nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi, Red Carpet - Vip al tappeto!

A partire dal 2025, Alessia Marcuzzi sarà al timone di un nuovo programma su Prime Video intitolato Red Carpet - Vip al tappeto. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Davide Maggio, la prima concorrente dello show sarà l'iconica showgirl Valeria Marini.

Valeria Marini prima concorrente del nuovo reality condotto da Alessia Marcuzzi

Cresce l'attesa per il nuovo programma televisivo Red Carpet – Vip al Tappeto, che andrà in onda su Prime Video nel 2025 e sarà condotto dall'amatissima Alessia Marcuzzi. Ma chi saranno i concorrenti? Come anticipato in esclusiva dal portale Davide Maggio, la celebre showgirl Valeria Marina sarà la prima Vip dello show:

Il tappeto di Alessia Marcuzzi su Prime Video non sarà solo rosso ma sicuramente… stellare! Davide Maggio è in grado di anticipare il primo concorrente di Red Carpet – Vip al Tappeto: si tratta di Valeria Marini, pronta a mettersi in gioco nel nuovo show di Prime Video in onda nella prossima stagione. La giunonica soubrette che ha girato tutte le reti avrà ora la sua ribalta anche in streaming.

Valeria Marini è un’icona del divismo italiano. Conosciuta da tutti per la sua personalità brillante e il suo carisma, la soubrette non poteva non partecipare in una trasmissione in cui le star sfilano su un tappeto rosso accompagnate da bodyguard. A rendere ancora più interessante lo show di Prime Video sarà la presenza della Gialappa’s Band che, con la sua pungente ironia, commenterà tutte le vicende dei protagonisti.

Red Carpet - Vip al Tappeto: il nuovo show di Prime Video

Red carpet – Vip al Tappeto è un game show che sbarcherà nel 2025 su Prime Video e in cui Alessia Marcuzzi sarà non solo presentatrice, ma anche capo di un’agenzia di guardie del corpo. Sarà proprio lei ad affidare a tre squadre di bodyguard la missione di scortare cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. La celebrità che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo, perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi.