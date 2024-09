Sanremo 2025, Carlo Conti svela le novità sulla scelta delle Nuove Proposte: "Faremo una sorta di talent show..."

News TV

Fervono i preparativi per il 75esimo Festival di Sanremo, che andrà in onda dall’11 al 15 Febbraio 2025. Al timone Carlo Conti che, in collegamento con il Tg1, ha svelato alcune novità riguardanti Sanremo Giovani e sbilanciato sulla formazione del cast dei Big.

Le anticipazioni di Carlo Conti

Carlo Conti è pronto a tornare sul palco del Festival di Sanremo dopo il grande successo delle sue precedenti conduzioni dal 2015 al 2017. A svelare qualche piccola anticipazionesulla nuova edizione che andrà in onda il prossimo febbraio 2025 ci ha pensato proprio l'amatissimo volto della televisione italiana durante un collegamento con il Tg1.

Il conduttore di Sanremo 2025, attualmente impegnato con la nuova edizione di Tale e Quale Show su Rai 1, ha svelato alcune novità riguardanti le Nuove Proposte e la scelta dei cantanti Big che saliranno sul palco dell'Ariston:

Sanremo ci stiamo lavorando. Per Sanremo Giovani faremo una sorta di talent parallelo in onda su RaiDue per i giovani, tra qualche settimana vi dirò anche chi lo condurrà. I nomi dei 24 Big (ride, ndr)? Li annunceremo come sempre al Tg1 nel mese di dicembre, sto ascoltando tante canzoni mi stanno mettendo in seria difficoltà. C’è un po’ di tutto. Quando mi arrivano i brani li ascolto di getto e a volume basso, poi pian piano li memorizzo e man mano in momenti inaspettati me li riascolto.

Alessandro Cattelan al timone di Sanremo Giovani?

Chi sarà il conduttore di Sanremo Giovani? Carlo Conti ha infatti rivelato che un nuovo talent show su Rai2, in onda per cinque serate, sarà il trampolino di lancio per le nuove proposte di Sanremo 2025. Stando a quanto riportato da Adnkronos, il nome più papabile sembra essere quello di Alessandro Cattelan, già volto di punta di Rai2 e veterano dei talenti musicali grazie alla sua esperienza a X Factor. "Nonostante la sua assenza alla presentazione dei palinsesti Rai a luglio, diverse fonti interne hanno confermato che Cattelan non sarebbe rimasto in panchina nella nuova stagione televisiva" si legge sul sito. Che questa sia la volta buona per Cattelan di rimettersi in gioco?

