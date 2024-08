Myrta Merlino torna al timone di Pomeriggio 5: "È stata dura, con molti nemici, ma ho vinto"

News TV

La giornalista Myrta Merlino si racconta a cuore aperto e rivela come ha trascorso il suo primo anno alla conduzione di Pomeriggio 5, il popolare talk show di Canale 5.

Dopo ben dodici stagioni alla guida di L'aria che tira su La7, Myrta Merlino è stata chiamata da Mediaset per sostituire Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5. Una sfida davvero difficile che però la giornalista sente di aver superato, proprio come ha rivelato al settimanale Chi.

Le confessioni di Myrta Merlino su Pomeriggio 5

Myrta Merlino tornerà a settembre con Pomeriggio 5. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice e giornalista ha fatto un bilancio della sua esperienza a Mediaset, rivelando di aver dovuto fare i conti con un pubblico abituato alla conduzione di Barbara D’Urso, che per circa quindici anni è stata al timone del talk show di Canale 5:

Per me era un impegno difficile e stimolante. Sono andata in onda in una fascia oraria per me nuova, il pomeriggio, che è un mondo a sé. A quell’ora, davanti alla tv, c’è la pancia del Paese, c’è un pubblico che vuole ritrovare i propri desideri, le paure, i problemi, i sogni. Venivo da un mondo legato alla politica e ho capito tante cose che i politici, spesso, ignorano. Sono partita con umiltà, mi sono messa in ascolto, ho cercato di capire le cose che stavano a cuore alle persone, facendo quello che, per me, è servizio pubblico. Mi sono occupata di problemi quotidiani come le truffe agli anziani, di drammi come i femminicidi, di diritti violati. A fine stagione il marketing ci ha fatto notare che abbiamo mantenuto il grande pubblico del pomeriggio e ci siamo allargati anche a un pubblico più giovane.

Myrta Merlino ha continuando non nascondendo le difficoltà incontrate a Pomeriggio 5 e rivelato il suo pensiero sul concetto di ‘trash’:

È stata dura, in un mondo lontano da me, con molti nemici, ma ho tenuto la barra dritta. Sono una giornalista e ho voluto raccontare le notizie mettendomi dalla parte di chi mi segue. È stato uno sforzo riconosciuto e questa è la base per la prossima stagione. Quello che ho cercato di fare – che non so se sia il discrimine fra pop e trash – è stato evitare di spettacolarizzare o insistere su particolari ininfluenti. Ho fatto il mio lavoro con rigore e onestà intellettuale.

Il futuro incerto di Barbara D'Urso

Barbara d’Urso ha cucito Pomeriggio 5 su sé stessa. Nella mente dei telespettatori, quindi, il popolare talk show di Canale 5 resterà per sempre legato a lei. La cosa migliore per tutti, forse, sarebbe stata quella di cambiare il nome al programma. Ad ogni modo, sul futuro della conduttrice resta ancora grande incertezza anche se, stando a quanto riporta Davide Maggio, per lei si starebbe pensando ad un programma simil Pomeriggio Cinque, da replicare sul Nove e prodotto da Fremantle. Sarà davvero così? Vedremo.