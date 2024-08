Maria De Filippi ha fatto la sua scelta: "Ecco chi sarà la sua erede, il passaggio di testimone verrà sancito in tv"

News TV

La conduttrice Maria De Filippi ha scelto Silvia Toffanin come sua erede: le ultime indiscrezioni rivelano che il passaggio di testimone verrà sancito ufficialmente nella prossima stagione televisiva.

Maria De Filippi ha fatto la sua scelta! Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Mio, Maria De Filippi avrebbe scelto Silvia Toffanin come sua erede e il passaggio di testimone verrà sancito nella prossima stagione televisiva, proprio nella nuova trasmissione di Canale 5.

Silvia Toffanin è l'erede di Maria De Filippi

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2024-2025, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato la presenza di nuovo programma che celebrerà i talenti usciti dalla scuola di Amici, che andrà in onda già dal prossimo autunno. Lo show, attualmente in fase di progettazione, sarà registrato a Roma e condotto da Silvia Toffanin.

Come riportato dal settimanale Mio, la scelta di mettere al timone del nuovo programma Silvia Toffanin sarebbe stata presa proprio da Maria De Filippi, troppo impegnata con Uomini e Donne, Temptation Island, C’è Posta Per Te e Tu Si Que Vales per gestire e condurre anche altre trasmissioni. Insomma, un vero e proprio passaggio di testimone:

Maria De Filippi ha fatto la sua mossa e ha scelto la sua erede, Silvia Toffanin. Il passaggio di testimone verrà sancito nella prossima stagione televisiva e rappresenterà un momento cruciale per il piccolo schermo, forse una nuova era per la televisione italiana. Verissimo e Amici uniranno le forze per celebrare gli artisti di successo nati nella scuola dei talenti di De Filippi. Il programma, attualmente in fase di progettazione, sarà registrato a Roma. Possiamo dirvi che è stata proprio Maria a scegliere Silvia Toffanin come conduttrice del programma. La Toffanin non vedeva l’ora di mettersi alla prova nel prime time della rete, probabilmente desiderosa di esplorare nuovi orizzonti di gloria televisiva.

Il figlio di Raf nella scuola di Amici 24

Amici sta per tornare in onda con una nuova e imperdibile edizione. Dal prossimo 15 settembre 2024, infatti, sarà possibile seguirlo su Canale 5. Ma chi saranno i ragazzi che popoleranno la scuola più famosa d'Italia? Stando a quanto riportato da Tv Blog e Mondo Tv 24, un altro figlio d’arte potrebbe partecipare al talent show di Maria De Filippi. Dopo Angelina Mango e Holden, toccherà a Samuele Riefoli, figlio di Raf, farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico.