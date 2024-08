Le Iene, la nuova edizione andrà in onda la domenica e raddoppierà il suo appuntamento settimanale

News TV

Secondo un recente aggiornamento, la nuova edizione de Le Iene andrà in onda la domenica sera, raddoppiando il suo appuntamento settimanale.

La prossima edizione de Le Iene vedrà un significativo cambiamento per il programma d'inchieste: la trasmissione, infatti, andrà in onda sempre su Italia 1 e sarà condotta da Max Angioni e Veronica Gentili, ma il giorno prescelto per la messa in onda sarà la domenica. Inoltre, come già svelato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/2025, Le Iene avrà un doppio appuntamento settimanale.

Le Iene va in onda la domenica: strategia per sfidare Amadeus sul NOVE?

Le Iene continua a essere uno dei programmi più seguiti delle reti Mediaset, perciò, non è stata una sorpresa che anche per l'anno 2024/2025 la trasmissione è stata confermata, sotto il timone di Veronica Gentili e Max Angioni.

Ma secondo quanto riporta il sito di Davide Maggio, sembra che il programma d'inchieste - che riprenderà la messa in onda il 22 settembre - verrà trasmesso la domenica sera:

"L a stagione 2024/2025 de Le Iene andrà in onda di domenica e la prima puntata, salvo variazioni, ci risulta essere il 22 settembre

Addio, quindi, all'appuntamento consueto del martedì sera: una scelta che potrebbe ostacolare Amadeus, passato a Warner Bros. Discovery e che sarà alla conduzione di un programma, Chissa chi è, e con lo show musicale Suzuki Music Party che andrà in onda proprio domenica 22 settembre.. Tuttavia, Le Iene dovrà vedersela anche con la soap turca di Canale5 La rosa della vendetta e con la fiction di Rai1 Sempre al tuo fianco:

" Il programma di Italia 1 finisce così in una serata dalla forte concorrenza , anche interna, con Canale 5 che avrà La Rosa della Vendetta è...] Mentre la Rai confermerà la fiction su Rai 1 (apre domenica 15 settembre Sempre al Tuo Fianco con Ambra Angiolini) e Report su Rai 3, il Nove si accenderà con Amadeus e lo show musicale Suzuki Music Party, previsto proprio per il 22 settembre"

Le Iene raddoppia l'appuntamento settimanale

Sempre Davide Maggio riporta che oltre a cambiare giorno per la messa in onda, Le Iene raddoppierà anche l'appuntamento settimanale per la stagione 2024/2025. Oltre alla domenica, il programma d'inchieste andrà in onda il giovedì. Dapprima si partirà con l'approfondimento Inside e poi si proesguirà con Le Iene Show.

Ecco quanto riporta il sito di Davide Maggio:

" Saranno tre appuntamenti che non andranno in onda tutti nello stesso periodo. Insieme alla puntata classica della domenica, si aggiungerà infatti quella del giovedì : inizialmente con Inside e successivamente, nel prosieguo della stagione, con Le Iene Show"

Le Iene presentano: Inside è una sorta di spinoff de Le Iene, in cui vengono portate avanti le inchieste sui casi di cronaca più importanti e a seguire ci sarà poi Le Iene Show. Al momento, non è ancora stato svelato chi condurrà Inside, ma è probabile che ogni puntata potrebbe avere un conduttore diverso.