Palinsesti Mediaset: Silvia Toffanin debutta in prima serata, La Talpa condotta da Diletta Leotta, ecco tutte le novità

Ieri, Pier Silvio Berlusconi ha presentato tutte le novità del palinsesto Mediaset per la stagione 2024/2025.

I Palinsesti Mediaset per la stagione 2024/2025

Nella sede di Cologno Monzese, l'amministratore delegato dell'azienda, ha presentato stampa la programmazione dei principali canali Mediaset per la prossima stagione televisiva, che prenderà il via a settembre. Molte conferme ma anche interessanti novità, alcune già anticipate e altre che sorprenderanno il pubblico.

Su Canale 5 ritornano i programmi di punta come Amici, C’è posta per te, Tu si que vales e Grande Fratello. Una grande sorpresa sarà il ritorno di La Talpa, dopo anni di assenza, con Diletta Leotta alla conduzione. Il reality show verrà trasmesso inizialmente su Mediaset Infinity e poi su Canale 5, eccetto la finale che sarà prima trasmessa in televisione e successivamente in streaming.

La Talpa 4 sarà un’edizione senza studio e proporrà contenuti esclusivi sia per la piattaforma streaming che per la televisione. Le puntate su Infinity e Canale 5 non saranno identiche, offrendo così un’esperienza unica agli spettatori di entrambe le piattaforme. "Attenzione però dimenticate La Talpa che avete tutti visto, sarò un’edizione molto innovativa, oserei dire molto molto sperimentale, infatti La Talpa verrà resa visibile prima su Infinity poi su Canale 5. Ci abbiamo pensato e siamo convinti della nostra scelta, a condurre La Talpa sarà Diletta Leotta, alla quale do il benvenuto a Mediaset", ha dichiarato Berlusconi che ha aggiunto parlando di Ilary Blasi: "Sta ottenendo – tutto il prodotto, e non solo Ilary, degli ottimi risultati con Battiti Live che sta vincendo in pieno la sfida di passare da Italia 1 a Canale 5 (…) Penso e spero, non vedo motivi per cui l’anno prossimo non rifarà Battiti, poi vedremo. Se ci sono altri progetti che secondo noi sono adatti a lei, le interessano, ovviamente a noi fa piacere. Ad oggi qua siamo“.

Ritorni e Novità

Torna anche l’appuntamento con Pio e Amedeo e il loro irriverente show, che avrà quattro prime serate nella primavera del 2025 e altre quattro nella primavera del 2026.

Un’importante novità sarà rappresentata dagli speciali di Amici, realizzati in collaborazione con Verissimo e condotti da Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Sono previste due serate speciali, con la possibilità di aggiungerne una terza, per celebrare i grandi artisti della musica italiana lanciati dal talent show. A tal proposito, l'Ad di Mediaset ha dichiarato: "In autunno produrremo delle serate speciali Amici-Verissimo. Maria De Filippi e Silvia faranno delle serate con l’intento di celebrare i grandi artisti nati e cresciuti ad Amici. L’idea è nata da una conversazione tra me e Maria . P osso dire poco, cistanno lavorando. Stanno costruendo con Silvia, quale sarà il formato, come saranno le serate. Immagino ci saranno parti più di spettacolo, parti più di racconto (…). Una celebrazione di Amici e dei suoi artisti, la vedo una cosa molto bella”

Musica e Concerti in Prima Serata

La prossima stagione vedrà anche una serie di serate dedicate alla musica, con la trasmissione dei concerti di alcuni dei più grandi artisti italiani, tra cui Laura Pausini, Vasco Rossi, Andrea Bocelli, Annalisa e i Pooh.

Fiction: Ritorni Attesi e Nuovi Debutti

Grande attesa per il ritorno della settima stagione de I Cesaroni, la celebre serie con Claudio Amendola. Dopo dieci anni dall’ultima stagione, la serie tornerà con sei episodi che vedranno riunirsi buona parte del cast e degli sceneggiatori originali.

Tra le nuove fiction ci saranno:

I fratelli Corsarso con Beppe Fiorello,

con Beppe Fiorello, La regola del gioco con Alessandra Mastronardi,

con Alessandra Mastronardi, Alex Bravo , una serie poliziesca con Marco Bocci,

, una serie poliziesca con Marco Bocci, Le onde del passato con Anna Valle,

con Anna Valle, Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada nel ruolo di un’avvocata la cui vita viene sconvolta dalla morte violenta della figlia.

Fiction Rinnovate

Le fiction rinnovate per una nuova stagione includono:

Storia di una famiglia per bene ,

, Il patriarca ,

, Maria Corleone ,

, Buongiorno mamma.

Questi sono solo alcuni dei programmi e delle serie che accompagneranno il pubblico di Mediaset nella prossima stagione televisiva, promettendo emozioni, intrattenimento e grandi ritorni.