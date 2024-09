L'Amica Geniale, Storia della Bambina Perduta: L'Ultima Stagione della Serie in Anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024

News TV

L'ultimo capito de L'Amica Geniale, prossimamente su Rai1 in prima serata, verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024. Ecco le prime Anticipazioni della Fiction.

Manca poco all’inizio della Festa del Cinema di Roma 2024, che prenderà il via il 16 ottobre prossimo. Durante la manifestazione cinematografica della Capitale, verrà presentata la quarta e ultima stagione della Serie TV, L’Amica Geniale. L’ultimo capitolo della Fiction, tratta dai romanzi di Elena Ferrante sarà in onda su Rai1 il prossimo autunno. La data attualmente prevista è l’11 novembre 2024.

L’Amica Geniale, Storia della Bambina Perduta: in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024

Sono tanti gli appuntamenti che aspettano gli appassionati di cinema a ottobre 2024. Dal 16 al 27 ottobre 2024 si svolgerà la nuova edizione della Festa del Cinema di Roma, durante la quale verranno presentati, con molte anteprime mondiali, Film e Serie TV che vedremo dal prossimo autunno. Tra questi c’è anche L’Amica Geniale, Storia della Bambina Perduta, ultimo capitolo della Fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Il capitolo finale, affidato alla regia di Laura Bispuri, andrà in onda su Rai1 a novembre e ci farà compagnia per cinque prime serate, per un totale di dieci episodi.

L’Amica Geniale, Storia della Bambina Perduta: La Trama della Nuova Stagione

Lina (Lina) ed Elena (Lenù) sono ormai adulte e alle spalle hanno già vite piene di avvenimenti, scoperte, ricadute e “rinascite”. Entrambe hanno lottato strenuamente per poter uscire dal loro rione natale, per loro una vera prigione fatta di conformismo, violenze e legami pesanti e difficili da spezzare. Elena ha fatto carriera, ormai è una scrittrice affermata; dopo aver lasciato la sua città, si è sposata, ha avuto due figlie, ha divorziato e ora si trova a tornare a casa per seguire un amore giovanile, ricomparso nella sua nuova vita. Lila invece è rimasta a Napoli; lei non è riuscita a spezzare del tutto i legami famigliari e i rapporti camorristici ma ha saputo inventarsi un lavoro, che ora la vede imprenditrice informatica e, di nascosto, leader del rione, sempre più in rotta di collisione con i fratelli Solara. Le due donne hanno modo di rincontrarsi e di scoprire non solo parti di se stesse ma anche aspetti nuovi della personalità dell’altra. A fare da contorno di questa storia d’amicizia c’è sempre la narrazione di un’Italia che cambia e di un mondo in continuo mutamento, con cui le due protagoniste devono fare i conti ogni giorno.

L’Amica Geniale, Storia della Bambina Perduta: il cast completo dell’Ultima Stagione della Fiction di Rai 1

Scopriamo insieme il cast completo della nuova stagione de L'Amica Geniale:

L'Amica Geniale - Storia della Bambina Perduta andrà in onda prossimamente in prima serata su Rai1