Il Conte di Montecristo: Bille August e Sam Claflin ci raccontano il loro Edmond Dantès e la sua epica vendetta (VIDEO)

News TV

La storia di vendetta più grande della letteratura sta per tornare in TV. Ma come è nato questo progetto e come sarà narrata su Rai1 l'avventura di Edmond Dantès e della sua rivincita? A rivelarcelo sono Bille August e Sam Claflin in una nostra video intervista durante la Festa del Cinema di Roma 2024.

Il Conte di Montecristo è il prossimo appuntamento imperdibile nelle prime serate di Rai1. La serie TV, tratta da romanzo omonimo di Alexandre Dumas, è stata presentata ufficialmente alla Festa del Cinema di Roma 2024, durante la quale il regista Bille August, Sam Claflin, Jeremy Irons e tutti i suoi protagonisti hanno raccontato questo nuovo ambizioso progetto prodotto da Palomar con la collaborazione di Rai Fiction.

È un progetto ambizioso soprattutto perché riporta in TV, dopo diversi anni, un capolavoro della letteratura francese e internazionale con l’intenzione di raccontare una storia di vendetta, una vendetta epica e universale, che ha reso Edmond Dantès, il suo protagonista, un archetipo di eroe o di antieroe, a seconda dei punti di vista e delle letture all’opera.

Il Conte di Montecristo, presto in arrivo su Rai1: ecco perché la serie funzionerà in TV

Bille August ha preso in mano un’opera letteraria senza tempo e in conferenza stampa alla Festa del Cinema di Roma, ha rivelato la chiave del successo della sua serie. Il regista ha confermato il valore universale della storia di vendetta de Il Conte di Montecristo ma ha anche affermato che quando si sceglie un’opera letteraria, soprattutto se di siffatta natura, è necessario scegliere una storia ben precisa da raccontare ma anche avere un’idea chiara di cosa farci ovvero di come raccontarla. Se non si seguono questi dettami, il risultato finale rischia di non funzionare e di realizzare solo una storia in costume.

Per questo è stato necessario lo studio dei personaggi, della loro vera natura. Sam Claflin e i suoi colleghi hanno affermato di dovere molto a Bille August e alla sua capacità di portare l’attore a far emergere la purezza del personaggio che si sono trovati a interpretare, che li ha portati addirittura a empatizzare con i cattivi. Clafin ha confessato, sia in conferenza stampa che nella nostra video intervista – che potrete vedere qui sotto - di essere riuscito a entrare in sintonia con Edmond Dantès e di considerarlo un eroe della sua stessa vita.

Lasciamo che a presentarci Il Conte di Montecristo siano gli stessi Bille August e Sam Claflin nella nostra video intervista alla Festa del Cinema di Roma

Il Conte di Montecristo: Una storia di vendetta universale

Come ci hanno rivelato Bille August e Sam Claflin, Il Conte di Montecristo è una storia di vendetta di un uomo che ha subito un’ingiustizia a causa della quale ha perso il suo amore, suo padre, il suo lavoro, tutto, persino se stesso e a tratti l’umanità e la sua capacità di amare. Proprio per questo, in conferenza stampa, Jeremy Irons ha affermato con forza che la storia del conte ci insegna di quanto la vendetta sia inutile e porti solo a un impoverimento dell’anima.

Ma se Dantès perde la sua umanità e i suoi nemici perdono tutto, così come è successo a lui, c’è chi come Haydée, interpretata da Karla-Simone Spence, riesce non solo a ritrovare la sua libertà ma anche la possibilità di realizzare i suoi sogni, che non ha mai dimenticato. L’attrice si è detta entusiasta di aver interpretato questa donna dal grande coraggio e anche Michele Riondino, che nella serie è Jacopo, l’ombra del conte, il suo braccio destro, ha confermato quanto Il Conte di Montecristo sia in grado di continuare il dibattito contemporaneo di giusto e sbagliato e di fame di giustizia grazie a una storia senza tempo.

Nel cast oltre ai citati Sam Claflin (Edmond Dantès), Karla- Simone Spence (Haydée), Jeremy Irons (Abate Faria) e Michele Riondino (Jacopo) ci sono anche:

Leggi anche Il Conte di Montecristo: Sam Claflin nelle nuove foto della serie evento Rai