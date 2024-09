Grande Fratello, indiscrezione bomba sul cast: ecco chi entrerà nella Casa di Cinecittà

Gossip TV

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello inizia a prendere forma: stando alle indiscrezioni, Michael Castorino sarà uno dei concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, che partirà il prossimo lunedì 16 settembre 2024 con due appuntamenti settimanali sempre in prima serata e in diretta su Canale 5. Nell'attesa, è stato svelato il nome di un concorrente nip che varcherà la famosa porta rossa di Cinecittà.

Michael Castorino nel cast del Gf

Il Grande Fratello sta per tornare su Canale 5. Ma da chi sarà composto il cast della nuova stagione del reality show condotto da Alfonso Signorini? Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Biccy, oltre a Enzo Paolo Turchi, Shaila Gatta, Clarissa Burt e Clayton Norcross, varcherà la porta rossa anche Michael Castorino.

Michael Castorino, fin da ragazzo, ha sempre avuto una passione per i bambini e la recitazione. Ha lavorato in tv, è apparso in vari spot ed ha anche aperto insieme ad una sua amica (Giulia Ciaccio) ‘Il Mondo di MeG’. In un’intervista rilasciata a R101, il nuovo concorrente del Gf ha rivelato alcune curiosità sul suo lavoro:

Io e Giulia abbiamo sempre amato i bambini. Abbiamo iniziato come animatori, poi abbiamo anche imparato l’arte dell’allestimento e poi il resto, la ricerca delle location, dei catering. Per ogni evento ci sono vari passaggi e appuntamenti con i genitori. Facciamo animazione anche ai matrimoni. Adesso vanno molto di moda i gender reveal, noi sappiamo il genere prima dei genitori e anche dei familiari. I ginecologi si mettono in contatto con noi. Il supereroe preferito di sempre dei bambini? Spiderman, in assoluto. Torta che va per la maggiore, la torta di Elsa, poi le classiche, la crostata alla frutta e quella alla Nutella.

Le novità del Gf

La nuova edizione del Grande Fratello, che andrà in onda a partire da lunedì 16 settembre 2024, sarà ricca di novità. La famosa Casa da Cinecittà si trasferirà presso i Lumina Studios al nord della capitale e lo studio nella cornice naturale del Parco di Veio. Il loft avrà più e meno le stesse dimensioni di quello precedente e avrà molti nuovi luoghi tutti da scoprire. A confermare la notizia, Alessio Polacci: Non solo. Rispondendo alle domande dei fan, il regista del reality show ha colto l'occasione per spiegare che la decisione di interrompere la diretta alle 2 è stata presa da Mediaset.

