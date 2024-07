Cornetto Battiti Live, stasera su Canale 5 la terza puntata: ecco gli artisti che si esibiranno sul palco

News TV

Oggi, lunedì 22 luglio 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del Cornetto Battiti Live, il festival musicale condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Questa settimana spazio alle performance di Elodie da Bari e dei The Kolors da Gravina. Ad accompagnare gli artisti, il corpo di ballo formato anche dagli allievi di ‘Amici’.

Dopo il successo della scorsa settimana, nuovo appuntamento con “Cornetto Battiti Live”, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli.

Dal suggestivo palco dal Castello Aragonese di Otranto, “Cornetto Battiti Live” offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale. Nel terzo appuntamento si alterneranno sul palco: Angelina Mango, Mahmood, Fedez Emis Killa, Annalisa, Tananai, Orietta Berti, Elettra Lamborghini, Boomdabash, Geolier, Petit, Gabry Ponte, Mr Rain, Sophie And The Giants, Clara, Anna, Alfa, Fabio Rovazzi, bnkr44, Icy Subzaero, Il Pagante, Maninni, SLF e Zerb.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa puntata Alessandra Amoroso da Ostuni.

Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.

La terza puntata di Cornetto Battiti Live, ci aspetta stasera, alle 21.30 su Canale 5.