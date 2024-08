Cornetto Battiti Live, stasera su Canale 5, la quinta e ultima puntata: ecco gli artisti che si esibiranno sul palco

News TV

Oggi, lunedì 5 agosto 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la quinta e ultima puntata del Cornetto Battiti Live, il festival musicale condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli.

Cornetto Battiti live: i cantanti del quinto appuntamento

Nel quinto appuntamento si alterneranno sul palco: Gaia, The Kolors, Capoplaza, Emma, Boomdabash, Rocco Hunt, Francsco Gabbani, Petit, Mr Rain, Mida, Mietta, Benji & Fede, Gabry Ponte, Sarah, Alex Britti, Matteo Paolillo, Alex, Ava, Cioffi, Berna e Dotan.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa puntata: Emma da Brindisi, Tananai da Giovinazzo e Alessandra Amoroso e BigMama da Ostuni.

Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.

“Una serata ricca di ottima musica e di artisti importanti. Il debutto di Cornetto Battiti Live sull’ammiraglia Mediaset ha centrato tutti gli obiettivi, per clima ed engagement, per audience e ritmo. Un bel boost di energia, per il quale ringrazio Ilary Blasi, presentatrice ideale del grande festival musicale dell’estate televisiva, Alvin e Rebecca Staffelli, l’intero cast di artisti, il team produttivo e autorale, Marco Montrone e il regista Luigi Antonini”. Queste la parole di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, dopo l'ottimo esordio dell'evento musicale che quest'anno, per la prima volta, è stato mandato in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

La quinta puntata di Cornetto Battiti Live, ci aspetta stasera, alle 21.30 su Canale 5.