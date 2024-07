Celebrity Chef, Beatrice Luzzi e Jane Alexander nel cooking show di Alessandro Borghese

News TV

La nuova edizione di Celebrity Chef vedrà tra le tante celebrità che si sfideranno ai fornelli nel cooking show di Alessandro Borghese Beatrice Luzzi e Jane Alexander!

Ieri, mercoledì 17 luglio, ha suscitato molto scalpore la storia Instagram di Beatrice Luzzi nella quale l'ex concorrente del Grande Fratello appariva sorridente insieme a Jane Alexander, collega e attrice con cui solo qualche mese fa era stata protagonista di un acceso confronto nella Casa più spiata d'Italia. A quanto pare, le due attrici si sono ritrovate insieme perché prenderanno parte come concorrenti alla prossima edizione di Celebrity Chef, il cooking show condotto da Alessandro Borghese.

Celebrity Chef, Jane Alexander e Beatrice Luzzi prossime concorrenti dello show culinario di Alessandro Borghese

Nella giornata di ieri i fan del GF hanno notato nelle stories di Beatrice Luzzi uno scatto che ha lasciato tutti perplessi: la seconda classificata del reality di Canale5 sorridente in macchina insieme a Jane Alexander, attrice nota per il ruolo di Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa, con cui Beatrice ha avuto una lite pochi mesi fa.

Oggi, spunta un altro indizio che conferma che non solo che le due attrici sono tornate a parlarsi senza animosità, ma anche che parteciperanno a un noto programma di cucina. Stiamo parlando di Celebrity Chef, cooking show condotto da Alessandro Borghesi in onda su NOVE, nel quale due personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema o della tv si sfidano a colpi di manicaretti per impressionare una giuria e lo stesso conduttore. Inoltre, i vip che si sfideranno cucineranno in una delle cucine di uno dei ristoranti di proprietà di Borghese e dovranno presentare un menù che possa soddisfare i clienti del locale.

A quanto pare, per una delle prossime puntate, a sfidarsi saranno proprio Beatrice Luzzi e Jane Alexander: a svelarlo è stata una storia Instagram di Alessandro Borghese nella quale si vedono l'ex gieffina e l'attrice in lontananza con la troupe intorno a loro per le riprese.

Jane Alexander e Beatrice Luzzi: pace fatta e Celebrity Chef insieme!

Beatrice Luzzi, all'epoca all'interno della Casa del GF, aveva dichiarato di provare un certo fastidio a essere paragonata a Jane Alexander, con cui condivide la medesima chioma rossa, perché secondo lei l'attrice le aveva soffiato il ruolo di Lucrezia Van Necker. Le sue lamentele erano giunte fino alla diretta interessata che, prima sui social e poi di persona, aveva deciso di rispondere alle accuse che le erano state rivolte.

Presentandosi nella casa del GF, infatti, Jane Alexander aveva chiesto un immediato confronto con Beatrice Luzzi e le aveva letto la lettera della regista di Elisa di Rivombrosa, Cinzia TH Torrisi, nella quale comparivano i nomi delle attrici che avevano avuto accesso ai provini finali per il ruolo della villain della fiction italiana. Nella lista il nome di Beatrice Luzzi non compariva.

Jane Alexander aveva ribattuto alle parole di Luzzi, specificando che non le aveva mai sottratto nessun ruolo e che Cinzia TH Torrisi aveva scelto lei fin dall'inizio:

" Come puoi immaginare sono venuta qui per le cose brutte dette. Hai avuto modo di ritrattare e sottoscrivere. Io voglio sapere in che 'malissimo modo' io ti ho sfilato il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa che eri sicura di avere. Non è bello parlare di una collega in questo modo. Cosa ho fatto? Se mi hanno doppiata nel ruolo? E quindi? Non sarei qui altrimenti. Chi ha dovuto scegliere? Mi dispiace che qualcuno possa averti detto questo. Sei stata subdola. Ti stai contraddicendo. La solidarietà femminile? Mi hai fatta passare per una poco di buono"

Di fronte alle parole della rivale, Beatrice Luzzi non aveva che potuto fare un passo indietro e si era scusata per il suo tono e le parole piene d'astio che le aveva rivolto.