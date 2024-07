Grande Fratello, pace fatta tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander? Una foto charisce ogni dubbio

Gossip TV

L'animosità che si era creata tra Beatrice Luzzi, concorrente dell'ultima edizione del GF, e Jane Alexander è giunta al termine? Spunta una foto che chiarisce ogni dubbio.

Sembra sia tornato il sereno tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander: le due attrici, infatti, si erano riviste nella Casa del Grande Fratello per un confronto, dopo che Beatrice aveva pubblicamente manifestato un certo disprezzo nei confronti della collega. A distanza di mesi da quell'incontro e nonostante non siano mancate altre frecciatine, sembra che l'ex gieffina e l'interprete di Lucrezia Van Necker di Elisa di Rivombrosa abbiano fatto pace.

GF, pace fatta tra Beatrice Luzzi e Jane Aexander: spunta una foto a confermarlo

Mentre diversi gieffini, in questi giorni, sono stati protagonisti di guerre social e querele (vedi Giselda Torresan e Greta Rossetti o Federico Massaro e Sergio D'Ottavi), tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander è tornato il sereno. La vincitrice morale dell'ultima edizione del reality Mediaset in onda su Canale5 e condotto da Alfonso Signorini ha infatti pubblicato una storia su Instagram in cui appare sorridente insieme all'attric edi Elisa di Rivombrosa.

Nello scatto, le due donne sorridono verso la fotocamera e a corredo della foto è stata aggiunta la didascalia "What else?", "che altro?" perché la foto è già una chiara prova che le due attrici sono tornate a essere amiche, dopo i dissaporti passati. Tutto era partito quando Beatrice Luzzi, all'epoca all'interno della Casa del GF, aveva dichiarato di provare un certo fastidio a essere paragonata a Jane Alexander, con cui condivide la medesima chioma rossa.

Inoltre, la gieffina aveva raccontato che i dissapori che aveva con l'attrice nascevano dai provini per Elisa di Rivombrosa, fiction italiana diretta da Cinzia TH Torrisi per la quale avevano entrambe partecipato ai provini per il ruolo di Lucrezia Van Necker. Come tutti sapranno, a spuntarla era stata Jane Alexander.

GF, Beatrice Luzzi e Jane Alexander hanno fatto pace dopo la lite nel reality

Infastidita dai commenti di Beatrice Luzzi, l'attrice di Elisa di Rivombrosa aveva dapprima replicato sui social, per poi chiedere un incontro a sorpresa all'attrice, presentandosi così nella Casa del GF. La loro reunion aveva lasciato gli altri gieffini a bocca aperta e - letteralmente - freezati: Jane Alexander aveva ribattuto alle parole di Luzzi, specificando che non le aveva mai sottratto nessun ruolo e che Cinzia TH Torrisi aveva scelto lei fin dall'inizio:

" Come puoi immaginare sono venuta qui per le cose brutte dette. Hai avuto modo di ritrattare e sottoscrivere. Io voglio sapere in che 'malissimo modo' io ti ho sfilato il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa che eri sicura di avere. Non è bello parlare di una collega in questo modo. Cosa ho fatto? Se mi hanno doppiata nel ruolo? E quindi? Non sarei qui altrimenti. Chi ha dovuto scegliere? Mi dispiace che qualcuno possa averti detto questo. Sei stata subdola. Ti stai contraddicendo. La solidarietà femminile? Mi hai fatta passare per una poco di buono"

A sostegno delle sue parole, Jane Alexander aveva anche letto una lettere scritta dalla regista che dichiarava che tra i nomi finalisti non ci fosse quello di Luzzi. Quest'ultima, allora, aveva deciso di fare un passo indietro e si era scusata per il suo tono. Nonostante l'attrice abbia continuato a lanciare qualche frecciatina, poco prima della finale del reality aveva affermato che Beatrice Luzzi avrebbe meritato di vincere.

Scopri le ultime news su Grande Fratello