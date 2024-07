Ballando con le Stelle: svelato il nome del sesto concorrente ufficiale

News TV

Dopo Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Nina Zilli, Massimiliano Ossini e Federica Pellegrini, è stato svelato il sesto concorrente ufficiale della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle.

In questi giorni, il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle sta prendendo forma in maniera sempre più definita e dettagliata.

Ballando con le Stelle 19: Alan Friedman il sesto concorrente ufficiale

Il popolare talent show, giunto alla sua diciannovesima edizione, continua ad essere un punto fermo nel palinsesto di Rai Uno, grazie anche alla presenza costante e rassicurante della conduttrice Milly Carlucci. La Carlucci, ormai una figura iconica del programma, rappresenta una garanzia per tutti gli spettatori affezionati che seguono con passione ogni edizione. Dopo Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Nina Zilli, Massimiliano Ossini e Federica Pellegrini, è stato svelato anche il sesto concorrente ufficiale: Alan Friedman!

Friedman è un noto giornalista, scrittore e conduttore televisivo statunitense naturalizzato italiano. È conosciuto soprattutto per la sua competenza in economia e finanza e ha lavorato per numerosi media internazionali. Nel corso della sua carriera, Alan Friedman ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro giornalistico, inclusi premi per la copertura di eventi economici globali. Oltre alla sua carriera giornalistica, è spesso invitato come relatore a conferenze internazionali e workshop, dove condivide le sue analisi e opinioni su questioni economiche globali.

La partecipazione di Alan Friedman a Ballando con le Stelle rappresenta un'interessante novità, offrendo al pubblico l'opportunità di vedere un lato diverso del giornalista, che si cimenterà in una sfida completamente nuova rispetto ai suoi abituali ambiti professionali. Ecco cosa ha dichiarato il giornalista nel video di presentazione:

"Ciao, sono Alan Friedman. Voi mi conoscete forse come scrittore, economista, ma faccio anche altre cose nella vita, come giocare a tennis. Io forse non sono un bravo tennista e neanche un buon ballerino però ci provo. Sono lieto di annunciare che dal 28 settembre sarò a Ballando con le Stelle dalla mitica Milly Carlucci. Ciao Milly!"