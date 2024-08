Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela: "Il cast è al completo, ma ci saranno delle sorprese!"

News TV

Milly Carlucci ha ufficialmente chiuso il cast di Ballando con le Stelle, annunciando però che arriveranno altre sorprese nel corso della nuova edizione!

Il cast di Ballando con le Stelle è ufficialmente al completo! Ad annunciarlo è stata la conduttrice Milly Carlucci con un video sui canali social ufficiali del dancing show di Rai1. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati svelati i vari concorrenti vip che si esibiranno come ballerini nella nuova edizione del programma, che partirà dal 28 settembre. Nonostante siano stati annunciati tutte le star di questa edizione, la conduttrice promette che presto ci saranno ulteriori sorprese!

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela: "Il cast è al completo, ma ci saranno altre sorprese"

Il cast di Ballando con le Stelle è al completo e gli undici concorrenti annunciati in questi giorni sono pronti a mettersi in gioco sulla pista da ballo e a tentare di conquistare il cuore della giuria del dancing show di Rai1. Tuttavia, la conduttrice Milly Carlucci ha in serbo delle sorprese che saranno svelate in corso d'opera, dopo che il programma avrà preso il via sabato 28 settembre!

La conduttrice ha annunciato che tra poco andrà in onda il video promo con il cast della nuova edizione, ma non ci saranno tutti i concorrenti, perché, a quanto pare, altri due nomi saranno annunciati in un secondo momento! La conduttrice non ha voluto svelare di chi si tratta, ma ha dichiarato che si tratta di "due nomi forti". Immediatamente il pensiero è andato a Barbara D'Urso, sulla quale da mesi circolano rumors. Sembra, infatti, che Milly Carlucci stia tentando di reclutare l'ex conduttrice di Canale5 per il suo dancing show e le due sono state viste a pranzo insieme, ma per il momento nessun annuncio è arrivato a confermare o smentire la presenza di Barbara D'Urso nel cast. Che sia il suo uno dei nomi che verrà svelato in un secondo momento? Ecco cosa ha annunciato Milly Carlucci:

" Ci siamo davvero. Abbiamo chiuso il cast della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, è tutto vero. Adesso lo vedrete in onda, vedrete in promo con i nomi. Però c’è una piccola sorpresa, nel promo non ci sarà proprio tutto il cast. Perché vogliamo lasciare una codina interessante che vi sveleremo in un secondo tempo. Quando? Mica lo potete sapere adesso. Ci sono due nomi che non vi dico, sono chiusi e impacchettati. Non posso dirlo ora, ve li dirò più avanti. Dai giochiamo un po’. Sono nomi forti, molto carini, per questo ve lo voglio dire dopo. Giochiamo un po’!"

Ballando con le Stelle, ecco tutti i concorrenti della prossima edizione!

Nel cast della trasmissione, per la nuova edizione, anche Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e l'attore della popolare serie Terra Amara Furkan Palali. Con l'annuncio di quest'ultimo il cast del programma è oramai completo e non resta che attendere il 28 settembre per vedere i concorrenti scendere in pista con i partner professionisti che saranno loro assegnati.

Nel cast di questa edizione c'è Sonia Bruganelli, che ha da poco intrapreso una relazione con il maestro di ballo Angelo Madonia. Sarà probabile vederli ballare insieme? Secondo quanto riportato da Chi, che aveva già anticipato l'entrata di Sonia Bruganelli nel cast di Ballando con le Stelle, l'ex opinionista non ballerà in coppia con Madonia:

"Negli ultimi giorni Sonia Bruganelli è stata a Roma per alcuni contatti con Ballando con le Stelle. Senza fare giri di parole: come concorrente non avrebbe di certo a fianco Angelo Madonia, storico ballerino di Milly Carlucci che da qualche settimana si vede assiduamente accanto a Sonia. La proposta da parte del team di Ballando c’è! E se Sonia dovesse accettare, l’idea le piace, la vedremo protagonista in un’altra bellissima sfida. Ma non in coppia con Madonia"

