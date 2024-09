Ballando con le Stelle: al via la 19esima edizione da sabato 28 settembre 2024

News TV

Sabato 28 settembre torna il dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Ecco il cast di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci torna protagonista all'Auditorium Rai del Foro Italico con un cast eccezionale, per la diciannovesima edizione di Ballando con le stelle.

Ballando con le Stelle, arriva Barbara D'Urso, le parole di Milly Carlucci

Sabato 28 settembre si apre il sipario sulla nuova stagione di Ballando con le stelle, in onda in prima serata, su Rai1. Alla sua diciannovesima edizione, il dance show più amato dal pubblico televisivo italiano, condotto da Milly Carlucci - affiancata come sempre da Paolo Belli - riparte con tante novità e colpi di scena.

Fin dal 2005, anno della sua prima edizione, Ballando con le stelle continua a diffondere la passione per il ballo e le sue tante discipline, catturando sempre più l'attenzione del pubblico.

Grazie ad uno stile unico e inconfondibile ha portato alla luce la passione sfrenata degli italiani di ogni età, condizione sociale e provenienza geografica per il ballo, di coppia e non solo. L'Italia è un Paese che balla e il programma sa raccontarlo sotto tanti punti di vista. La musica dal vivo della Big Band di Paolo Belli, i commenti della giuria, le spettacolari coreografie, gli abiti glamour, sono solo alcuni tratti distintivi che rendono lo Ballando con le stelle uno degli appuntamenti più amati e attesi del sabato sera di Rai1. Come ogni anno Milly Carlucci e il team degli autori sono riusciti a coinvolgere personaggi originali, curiosi, coraggiosi capaci nel corso delle settimane di mettersi alla prova e sfidare i propri limiti. Anche per questa edizione, infatti, ci sarà una sorprendente squadra di vip, pronta a sfidarsi sulla pista da ballo del sabato sera, e la combinazione di celebrità e talento professionale promette di rendere questa edizione estremamente emozionante

Ecco i loro nomi:

Alan Friedman, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, I Cugini di Campagna, Nina Zilli, Federica Nargi, Tommaso Marini, Sonia Bruganelli, Bianca Guaccero, Furkan Palali, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini e Anna Lou Castaldi.

Immutata la giuridani Ballando con le stelle, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta. Come lo scorso anno, i "tribuni del popolo" vedranno protagonisti al fianco di Rossella Erra i volti amatissimi di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. I tre avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara addirittura di smentirle, premiando qualcuno dei concorrenti "penalizzati". Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni, in ogni caso, spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui profili social ufficiali della trasmissione.

Le tredici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera balli caraibici, standard e latino-americani, ma dovranno anche sottoporsi a delle vere e proprie prove a sorpresa che saranno valutate sia dalla giuria di esperti che da quella popolare.

Fra i momenti più attesi dal pubblico, poi, quello riservato al "Ballerino per una notte" spazio che ha per protagonista un ospite molto famoso che, in compagnia di un maestro di ballo, si cimenterà nelle vesti di apprendista ballerino imparando una coreografia in pochissimo tempo. Nel primo appuntamento in onda sabato ci saranno le azzurre del volley, Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Marina Lubian e Sarah Fahr che arriveranno appena terminata la Supercoppa. Nel secondo, in onda sabato 5 ottobre 2024, ci sarà Barbara D'Urso.

Noi di Comingsoon.it eravamo presenti alla conferenza stampa della 19esima edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha confermato l'arrivo di Barbara D'Urso