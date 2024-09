Ascolti tv: Colpo di scena! Ballando con le stelle vola e Tu si que vales dietro

News TV

Ieri, sabato 28 settembre 2024, in onda la seconda puntata Tu si que vales, mentre su Rai 1,ha debuttato la diciannovesima edizione di Ballando con Le Stelle. Chi ha vinto la prima sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera?

Ascolti di sabato 28 settembre 2024: Ballando Con le Stelle batte Tu si Que Vales

Ecco i dati Auditel, diffusi da SuperGuidaTV:

Rai 1: Ballando con le stelle, la nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci ha incollato alla tv 3.300.000 spettatori pari al 25.6% di share.

Su Rai 2: F.B.I. International, la serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Derek Haas. È il secondo spin-off della serie FBI ha tenuto col fiato sospeso 557.000 con un audience del 3.9%.

Rai 3: A modo mio, il documentario dedicato a Patty Pravo, l’icona della musica italiana, ha interessato 347.000 spettatori e il 2.1% di share.

Rete 4: Freedom – Oltre il confine, il programma di informazione e divulgazione scientifica condotto da Roberto Giacobbo ha attirato l’attenzione di 405.000 spettatori (2.9% di audience).

Canale 5: Tu si que vales, la nuova edizione del talent show ha coinvolto 3.238.000 spettatori con uno share del 24.5%.

Italia 1: Cattivissimo me 2, il film d’animazione del 2013 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud ha divertito 808.000 spettatori pari al 5%.

Ballando con le Stelle ha dunque raggiunto il 25.6% di share superando di un soffio Tu si Que Vales che ha registrato il 24.5%. Per il dacing show i Rai1, si tratta di un risultato storico. Questo il cast di Ballando della diciannovesima edizione: Bianca Guaccero Federica Nargi Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, Federica Pellegrini, Sonia Bruganelli, Alan Friedman, Nina Zilli, Tommaso Marini, I Cugini di Campagna, Anna Lou Castoldi, Massimiliano Ossini e Furkan Palali