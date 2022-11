X-Factor, tra la conduttrice Francesca Michielin e Rkomi non corre buon sangue?

Gossip TV

La seconda puntata serale di X-Factor ha visto il ritorno di Morgan e un certo gelo tra la conduttrice Francesca Michielin e Rkomi. Scopriamo cosa è successo.

Non sono mancate le scintille durante la seconda puntata serale di X-Factor, il talent show in onda su Sky e condotto in questa edizione da Francesca Michielin. Non bastava il ritorno tanto atteso e chiacchierato di un veterano del programma e cioè Morgan per accendere le polemiche, c'è stata anche l'aggiunta di uno scontro titanico durante la puntata.

Francesca Michielin, scontro con Rkomi

La puntata di X-Factor era una puntata a tema, in cui per ricordare le glorie del passato, ognuno dei concorrenti doveva interpretare una canzone scelta dai giudici obbligatoriamente dal repertorio di Mtv. Una scelta che non è stata appoggiata da molti, compresi alcuni fan, dato che non permetteva ai ragazzi di esprimersi al meglio.

A risentirne, ad esempio, è stata l'interpretazione di Lucrezia, impegnata con un cult degli anni'90, Barbie Girl degli Aqua. Ed è proprio sulla sua performance che si sono accesi gli animi della padrona di casa e di uno dei giudici, Rkomi. A detta di quest'ultimo la scelta del tema era totalmente priva di senso:

"Non ho parole, non ha senso per me questa cosa dei temi"

Francesca Michielin gli ha risposto a tono, ricordandogli che tutti gli allievi devono essere giudicati:

"Le puntate a tema ad X-Factor ci sono sempre state e Lucrezia merita un giudizio."

Anche Ambra Angiolini, recentemente coinvolta nel caso dell'occupazione della casa di Silvia Slitti, ha appoggiato la conduttrice contro Rkomi.

