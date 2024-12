X Factor, Giorgia prima del gran finale: "Ho più ansia io che i ragazzi in gara! Sanremo 2025? Non era nei miei piani"

Gossip TV

La cantante Giorgia fa un bilancio della sua prima esperienza al timone di X Factor e svela un retroscena inedito circa la sua inaspettata partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti.

Momento d'oro per Giorgia che, dopo aver condotto l'attuale edizione di X Factor e prestato la voce al personaggio di Matangi in Oceania 2, sarà tra i Big in gara a Sanremo 2025. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, l'amatissima e bravissima cantante ha fatto un bilancio del suo ultimo anno ricco di emozioni e soddisfazioni.

Giorgia: da X Factor al Festival di Sanremo

Dopo il grandissimo successo come conduttrice di X Factor, il fortunato talent show di Sky Uno che stasera proclamerà il suo vincitore, Giorgia ha deciso a sorpresa di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. "Il Festival non era minimamente nei miei pensieri" ha confessato la cantante che ha spiegato il reale motivo che l'ha spinta a presentare il brano al nuovo direttore artistico Carlo Conti:

Carlo Conti mi aveva invitato ma proprio non ci pensavo. Pochissimi giorni fa sono andata a fare il provino di una canzone e ho capito quanto fosse bella solo dopo averla cantata. Una volta ascoltata la registrazione sia io che il mio team siamo rimasti veramente travolti dal punto di vista emotivo. Le belle canzoni meritano i grandi palchi e mi sono detta: "È una follia ma con questo pezzo bisognerà andare al Festival".

Leggi anche Alessia Marcuzzi scelta per condurre il revival dello show di Raffaella Carrà!

Prima di approdare al Festival di Sanremo, la kermesse canora che si svolgerà dall'11 al 15 febbraio 2025, Giorgia dovrà concludere l'esperienza a X Factor, dove ha conquistato il pubblico e persino Sky, che vorrebbe riconfermarla anche per il prossimo anno. A poche ore dalla finalissima del talent show, che andrà in onda stasera su Sky Uno, la cantante ha fatto un bilancio della sua prima esperienza come conduttrice:

Prima del primo live mi sono chiusa in camerino, che ha le sbarre alle finestre. Mi sono detta: "Non posso neanche scappare". Poi è successa una magia, è iniziato tutto e sono andata bene. Quei cinque minuti in cui voglio scappare li ho sempre prima di ogni diretta, ma ho scoperto che bevendo un dito di prosecco sconfiggo l'ansia. La cosa che mi faceva più paura? Sbagliare i nomi e i codici per votare...ho più ansia io che i ragazzi in gara.

Giorgia ha parlato anche dei rapporti nati con i giudici di X Factor e della storia d'amore con Emanuel Lo, attualmente impegnato con la 24esima edizione di Amici. La cantante ha ammesso di aver instaurato un bellissimo rapporto di amicizia con Paola Iezzi e dedicato dolci parole al suo compagno:

Ci siamo trovate in sintonia. Paola è generosa, solare e simpatica. Ti supporta, ti ammira in maniera sincera. Poi siamo le uniche due donne del cast! Emanuel è molto preso con Amici, ci vediamo pochissimo. Ci si incoraggia, l'uno cerca di sostenere l'equilibrio emotivo dell'altra.

La finale di X Factor in onda stasera su Sky Uno

La diciottesima edizione di X Factor sta per giungere al termine. La finale si terrà stasera, giovedì 5 dicembre 2024, in diretta da Piazza Plebiscito, a Napoli. La serata si prospetta intensa per i quattro finalisti: Lorenzo Salvetti, i Patagarri, Les Votives e Mimì. I tre talenti di Achille Lauro e la cantante del team di Manuel Agnelli, si esibiranno in tre manche davanti a migliaia di spettatori e, alla fine, verrà decretato il vincitore o la vincitrice di quest'anno.

Super ospite internazionale della finale di X Factor 2024 sarà Robbie Williams, uno degli artisti musicali più premiati al mondo. Sul palco Robbie presenterà anche BETTER MAN, il nuovo film di Michael Gracey sull’incredibile storia dell’inizio della sua carriera, che si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione cinematografica e che arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio. Non solo. Durante la serata arriverà anche Gigi D’Alessio, da oltre trent’anni è il cantautore, compositore, produttore discografico e showman da record per eccellenza, per un omaggio indimenticabile alla “sua” Napoli.

Scopri le ultime news su X Factor.