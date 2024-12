Carramba! Che sorpresa, Alessia Marcuzzi scelta per condurre il revival dello show di Raffaella Carrà!

Gossip TV

Alessia Marcuzzi condurrà una nuova versione di Carramba! Che sorpresa! il popolare show di Raffaella Carrà.

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in tv e su Rai2 condurrà un nuovo programma: un revival di Carramba! Che sorpresa, iconico show reso popolare da Raffaella Carrà, che lo condusse negli anni '90. A rivelare l'indiscrezione è il sito di Davide Maggio, che annuncia che il revival andrà in onda a partire dalla prossima primavera.

Già lo scorso marzo, Davide Maggio aveva riportato l'indiscrezione secondo cui Rai stava lavorando al ritorno della trasmissione di Raffaella Carrà in tv. Ispiarata al format britannico Surprise Surprise, Carramba! Che Sorpresa è diventato rapidamente uno degli appuntamenti più amati per il pubblico degli anni '90. Inizialmente si era pensato di mandarlo in onda su Rai1 e di affidarne la conduzione a Barbara D'Urso.

A distanza di mesi, il sito di informazione ha aggiornato sul progetto, svelando che Roberto Sergio, amministratore delegato di Rai, avrebbe optato per un'altra conduttrice, al posto di Barbara D'Urso, per la quale "un progetto sembrerebbe girare tra le scrivanie del settimo piano di Viale Mazzini". Perciò, la conduzione del revival non è stata affidata alla storica conduttrice di Mediaset, ma a un altro volto molto apprezzato in Rai: Alessia Marcuzzi.

Oltre a una nuova conduttrice, il revival cambierà anche canale e sarà trasmesso su Rai 2 in prima serata, a partire dal nuovo anno. Davide Maggio riporta, in merito a questa scelta: "Il progetto non può dirsi certo al 100%, così come la presenza di Alessia Marcuzzi, i cui contatti con Rai e Fremantle sono comunque fitti" . Secondo il sito, infatti, il revival di Carramba! Che Sorpresa richiede studio e una lunga preparazione, oltre a essere un'eredità di un personaggio noto e amato come Raffaella Carrà:

"Del resto, Surprise Surprise è un programma ambizioso, sia per l'eredità che si porta dietro, sia perché è un programma da studio (e non un emotaintment itinerante come si era pensato all'inizio per la Marcuzzi) che richiede un certo tempo nella preparazione e costi importanti per la realizzazione di desideri e sorpresi."

Stando a ciò che ha riportato Davide Maggio, il progetto di un revival di Carramba! Che Sorpresa non è ancora confermato del tutto: non è ancora stato rivelato il titolo ufficiale che avrà la trasmissione e anche il nome di Alessia Marcuzzi sembra essere ancora in dubbio. La conduttrice è un volto molto amato dal pubblico e ha già esperienza nel ruolo di conduttrice.

Per due stagioni, la seconda delle quali meno fortunata, è stata al timone di Boomerissima e ha preso parte come giurata a Tale e Quale Show, sostituendo Loretta Goggi. Tuttavia, proprio le difficoltà incontrate dalla seconda edizione di Boomerissima renderebbero cauti i vertici Rai:

"La conduttrice non può permettersi di sbagliare ancora, dopo una seconda edizione di Boomerissima che non ha lasciato il segno"