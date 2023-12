X Factor, Fedez accusa Morgan in diretta: "Se pensi che tutto sia pilotato, abbi il coraggio di dirlo qui..."

Gossip TV

Si torna a parlare di Morgan a X Factor, con Fedez che accusa in diretta l'ex collega: ecco cosa è successo!

Continuano le polemiche su Morgan durante la semifinale di X Factor, andata in onda ieri sera, 30 novembre. In particolare, durante la diretta Sky, Fedez ha accusato l'ex collega di non aver voluto parlare direttamente contro di lui quando era ancora nel programma, ma di averlo fatto solo una volta fatto fuori dalla decisione congiunta di Sky Italia e Fremantle Italia.

X Factor, Fedez risponde in diretta alle accuse di Morgan: "Se pensi che il programma sia pilotato, abbi il coraggio di dirlo qui!"

Dopo la sua eliminazione dal talent show, in seguito ad alcuni comportamenti ritenuti irrispettosi verso i concorrenti e i colleghi giudici, Morgan ha più volte rilasciato diverse dichiarazioni a Striscia la Notizia sui suoi ex colleghi: in particolare, ha lanciato diverse frecciatine contro Fedez, accusandolo anche di aver già lavorato con Zo Vivaldi, frontman degli Stunt Pilots, della squadra di Dargen D'Amico. Sul cantante, infatti, Morgan ha dichiarato:

"A quanto pare è un collaboratore di Fedez: è un professionista e non un giovane talento. Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti?"

Ieri sera, 30 novembre, durante la semifinale, Fedez ha deciso di rispondere per le rime alle varie accuse rivoltegli da Marco Castoldi:

"Mettiamo le cose in chiaro. Lorenzo non l'ho mai conosciuto, non ci siamo mai visti, non ho mai collaborato con lui, ma lui ha collaborato con Michele Canova alla produzione di alcuni brani. Questa è una cosa normalissima. Se lo conoscessi, quale sarebbe il problema? A me risulta che Morgan, per sua stessa ammissione conoscesse Anna Castiglia!"

Fedez ha poi accusato Morgan di essersi nascosto dietro le telecamere di Striscia, perché se davvero fosse stato un ribelle, avrebbe parlato già nel programma di clientelismo:

"A Morgan vorrei dire un'altra cosa: se pensa che abbiamo fatto del clientelismo all'interno di questo programma, dovrebbe dirlo, non insinuarlo. Se è veramente un ribelle, che abbia le p**** di dire che ho fatto clientelismo in questo programma. Un'altra cosa voglio dire, se vuoi essere ribelle, caro Morgan, e pensi che tutto sia pilotato, lo devi dire dentro il programma e non quando ti danno un calcio nel c*** e te ne vai via, che è più semplice"