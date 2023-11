X Factor 2023: la Semifinale stasera su Sky Uno con gli Inediti e 3 eliminati

Anticipazioni TV

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in Streaming su NOW arriva la Semifinale di X Factor 2023 con gli Inediti. Tre concorrenti verranno eliminati e super ospite sarà Emma.

Questa sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW si rinnova l'appuntamento con X Factor 2023. Siamo arrivati alla Semifinale dello show Sky Original prodotto da Fremantle e in gara ci sono ancora 7 concorrenti, che diventeranno 4 al termine della puntata. I membri delle tre squadre attendono con trepidazione questo momento, perché presenteranno finalmente i loro inediti. A condurre la serata sarà Francesca Michielin, mentre al tavolo dei giudici troveremo, come è accaduto nella scorsa puntata, Fedez, Ambra e Dargen.

X Factor 2023: Dove eravamo rimasti?

Il Quinto Live Show di X Factor è stato molto tranquillo. C'era un clima rilassato tra i giudici, che hanno timidamente scherzato sul loro ex collega Morgan per far capire al pubblico di essere sereni e di voler sostenere gli artisti che sperano di portare in Finale. A rendere la puntata ancora più piacevole è stato Max Pezzali, che ha portato la sua musica e quella degli 883 nell'X Factor Arena. Nella seconda manche, infatti, ogni concorrente ha interpretato un brano del cantante o del duo che ha rivestito un ruolo fondamentale sulla scena musicale degli anni '90 e non solo

Il quinto Live si è aperto con una bella esibizione di Francesca Michielin, che si è cimentata in un medley tutto al femminile, facendoci ascoltare "Remedios" di Gabriella Ferri, "Il Paradiso" di Patty Pravo, "Amore Disperato" di Nada e "Kobra" di Donatella Rettore. Poi è cominciata la gara. Ecco chi ha cantato cosa:

Squadra di Dargen

Il solito Dandy ha cantato "Un'emozione da poco" di Anna Oxa

ha cantato di SETTEMBRE si è esibito in un mash up composto da "Crazy" di Gnarls Barkley e "Je So' Pazzo" di Pino Daniele

si è esibito in un mash up composto da di e di Gli Stunt Pilots hanno portato "Aint' No Sunshine" di Bill Withers

Squadra di Ambra

Angelica ha interpretato "Lover, Please Stay" dei Nothing But Thieves

ha interpretato dei Matteo Alieno ha cantato "Costruire" di Niccolò Fabi

ha cantato di Gli Astromare hanno contagiato con la loro energia la platea grazie a "Chi fermerà la musica" dei Pooh

Squadra di Fedez

Maria Tomba ha proposto "Lady Marmalade" di LaBelle

ha proposto di SARAFINE ha reinterpretato il canto popolare calabrese "Riturnella"

Nella Seconda Manche Max Pezzali si è seduto al tavolo dei Giudici e ha ascoltato i 7 concorrenti che cantavano i suoi pezzi cult. Non c'è stata soluzione di continuità ma un rapido e vorticoso carosello, partito con SARAFINE e terminato con SETTEMBRE:

"Hanno ucciso l'Uomo Ragno" - SARAFINE

- "Nessun Rimpianto" - Stunt Pilots

- " Con un Deca!" - Matteo Alieno

- "La Regola dell’Amico" - Astromare

- "Come Mai" - Angelica

- "Finalmente tu" - Il Solito Dandy

- "Sei un Mito" - Maria Tomba

- "Gli anni" - SETTEMBRE

I meno votati del quinto Live Show sono risultati Angelica e Matteo Alieno, che sono andati al ballottaggio. Matteo Alieno è stato l'eliminato della puntata. Veder competere due concorrenti della propria squadra è stato molto doloroso per Ambra. Lacrime anche sul palco per un ragazzo e una ragazza che, condividendo la squadra, sono diventati grandi amici.

X Factor 2023: Anticipazioni della Semifinale

La Semifinale di X Factor 2023, che poi sarebbe il sesto Live, si compone di due manches. Nella prima i ragazzi canteranno e suoneranno brani che sono stati scelti dai loro giudici, mentre durante la seconda presenteranno il loro inedito. Ma scendiamo nel dettaglio e andiamo a scoprire cosa porteranno Maria Tomba, SARAFINE, SETTEMBRE, Il Solito Dandy, Gli Stunt Pilots, Angelica e Gli Astromare per guadagnarsi l’accesso alla Finale. Ad accompagnare ogni artista sarà un'orchestra di ben 22 elementi.

Squadra di Ambra

Angelica si esibirà con una cover de "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla

si esibirà con una cover de di Gli Astromare interpreteranno "Everybody Needs Somebody To Love" di The Blues Brothers

Squadra di Fedez

Maria Tomba porterà "Always" di Bon Jovi

porterà di SARAFINE salirà sul palco dell'X Factor Arena con "No Diggity" di Blackstreet feat. Dr. Dre

Squadra di Dargen

Il Solito Dandy ci regalerà una cover de "I giardini di marzo" di Lucio Battisti

ci regalerà una cover de di SETTEMBRE canterà "Bohemian Rhapsody" dei Queen

canterà dei Gli Stunt Pilots proporranno "7 Years" di Lukas Graham

Nella Seconda Manche della Semifinale ogni artista in gara porterà il suo inedito.

per Angelica "L'inverno" , canzone scritta da Davide Simonetta , Paolo Antonacci e Tananai che ha curato anche la produzione

, canzone scritta da , e che ha curato anche la produzione Per gli Astromare "Metaverso" , scritta da Alberto La Malfa e Steve Tarta , che ne ha curato anche la produzione

, scritta da e , che ne ha curato anche la produzione Per SARAFINE "Malati di Gioia" , di cui l'artista ha curato anche la produzione

, di cui l'artista ha curato anche la produzione Per Maria Tomba "Crush".

Per gli Stunt Pilots "Imma Stunt"

Per Il Solito Dandy "Solo tu" , scritto dallo stesso artista con Leo Pari e Simone Guzzino

, scritto dallo stesso artista con e Per SETTEMBRE "Lacrime".

Super ospite della semifinale sarà Emma, che due anni fa sedeva al tavolo dei giudici. L'artista presenterà il suo ultimo album "Souvenir", che ha debuttato ai vertici della classifica dei dischi più venduti. Emma proporrà sul palco dell'X Factor Arena un set speciale realizzato esclusivamente per lo show.

X Factor 2023 è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Lo si può vedere in chiaro il mercoledì successivo in prima serata su TV8.