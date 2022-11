X-Factor, Dargen D'Amico gela lo studio con una battuta

Gossip TV

Durante la quinta puntata live di X-Factor, andata in onda ieri sera 24 novembre, Dargen D'Amico ha raffreddato l'atmosfera dello studio con una battuta. Ecco cosa ha detto.

Durante la puntata andata in onda ieri sera 24 novembre, lo studio di X-Factor ha subito un improvviso abbasamento della temperatura, a causa di una battutaa di Dargen D'Amico, considerata fuori luogo dai giudici e dal pubblico presente.

Dargen D'Amico e la battuta che ha gelato X-Factor

Dopo l'esibizione del suo gruppo, i Disco Club Paradiso, che è stata giudicata negativamente dai giudici del talent di Sky, Dargen D'Amico non si è trattenuto e ha espresso il suo disappunto per come trattavano il gruppo, con una battuta che si è rivelata una vera freddura.

Non è la prima volta che l'atmosfera cala a X-Factor: ne sanno qualcosa Rkomi e Francesca Michielin che non vanno sempre d'accordo, ad esempio.

Ma, le parole di Dargen D'Amico hanno fatto storcere il naso ai giudici, in particolare, a Fedez e alla conduttrice del programma. Le loro espressioni sono già diventate virali sui social e usate per creare dei divertentissimi meme.

Tutto si è originato, come vi abbiamo raccontato, dai commenti negativi sulla performance dei Disco Club Paradiso. D'Amico ha commentato che tutti vogliono il sangue dei Disco Club Paradiso, usando una metafora per evidenziare che gli altri giudici vogliono eliminarli. E, a proposito di sangue, il cantante non ha potuto trattenere una battuta:

"Che poi a me il sangue non piace. A meno che non esca da quel punto preciso della donna."

Un commento considerato da molti infelice, ma che, invece, molti utenti sul web non hanno trovato così assurdo, anche perché si cerca sempre di eliminare il tabù sul ciclo mestruale e indignarsi per una frase del genere significherebbe solo rafforzare suddetto tabù.

