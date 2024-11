Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi per "violenza di genere"

Gossip TV

la showgirl argentina avrebbe denunciato Mauro Icardi per violenza di genere, dopo averle impedito di entrare nel loro appartamento a Buenos Aires.

Wanda Nara è ancora una volta al centro dell'attenzione. Dopo i rumors sulla sua relazione con L-Gante e la presunta gravidanza, emergono nuove rivelazioni, questa volta di natura più scottante.

Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi

Secondo quanto riportato dal programma televisivo argentino LAM su América TV, la showgirl avrebbe sporto denuncia contro Mauro Icardi per “violenza di genere”. Il motivo? Un'accesa discussione esplosa dopo che il calciatore avrebbe impedito a Wanda di accedere al loro appartamento a Buenos Aires. Anche se la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi è ormai ufficiale, le tensioni tra loro non si sono affievolite. Come evidenziato dal quotidiano La Nación, il punto di rottura sarebbe stato proprio l'appartamento condiviso nella capitale argentina, una dimora che aveva ospitato sia le loro figlie che i figli di Wanda da una relazione precedente. A quanto pare, Wanda aveva già richiesto l’espulsione di Icardi dall’edificio Chateau Libertador, ma la situazione era rimasta irrisolta. Tornata a Buenos Aires dopo un viaggio a Rio de Janeiro con L-Gante, ha trovato una brutta sorpresa: “Al rientro dall’aeroporto, Wanda si reca al suo appartamento, ma Mauro le impedisce l’ingresso,” ha spiegato Pepe Ochoa durante il programma LAM, mostrando anche parte della denuncia presentata dall’avvocata Ana Rosenfeld.

La situazione sarebbe precipitata quando Wanda, conosciuta per aver vinto Ballando con le Stelle e per la sua partecipazione a L’Acchiappatalenti, ha provato nuovamente ad accedere all’appartamento. Da lì si è scatenata una lite feroce tra gli ex, culminata con la decisione di Wanda di denunciare Icardi per “violenza di genere”, un’accusa pesante supportata, pare, da prove video già consegnate alle autorità.

Wanda Nara e Mauro Icardi: guerra per la custodia delle figlie

Il motivo principale di questa disputa non risiederebbe nella nuova relazione di Wanda o nei pettegolezzi sulla sua presunta gravidanza, che lei non ha mai confermato. Secondo il programma argentino, la vera causa dello scontro sono le figlie, Francesca e Isabella, che avrebbero assistito allo scontro tra i genitori. Wanda vorrebbe che restassero con lei, mentre Icardi insiste per ottenere la loro custodia. Le autorità locali hanno già notificato a Icardi un’ingiunzione: deve astenersi da qualsiasi atto di disturbo o intimidazione, diretto o indiretto, verso Wanda. Inoltre, è obbligato a presentarsi in tribunale per la prima udienza del divorzio, fissata per il 15 novembre.