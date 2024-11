Wanda Nara in dolce attesa? Il gossip sulla gravidanza dopo il coming out con il nuovo Fidanzato

Gossip TV

Wanda Nara viene allo scoperto con il fidanzato L-Gante, e ora di mormora che sia incinta del rapper dalla chioma ossigenata.

Wanda Nara è incinta? Questo il gossip del momento sull’ex moglie di Mauro Icardi, che sarebbe in dolce attesa del nuovo compagno L-Gante. Notizia che avrebbe portato Mauro Icardi a lasciare in fretta e furia Istanbul per raggiungere a Buenos Aires. Ma sarà veramente così?

Wanda Nara esce allo scoperto con L-Gante

Il matrimonio di Wanda Nara e Mauro Icardi è naufragato e la coppia non sembra pronta per l’ennesimo ritorno di fiamma. Del resto i due avevano già provato a ricostruire il rapporto dopo essersi lasciati una prima volta, tra un mare di polemiche e ripicche social e non, ma la cosa non ha funzionato ed ecco che Wanda ha chiesto nuovamente il divorzio a Icardi. Nelle ultime settimane la coppia è tornata al centro dei pettegolezzi quando Mauro si è infortunato e ha dovuto salutare con largo anticipo la stagione calcistica, con grande rammarico suo e dei suoi fan. Proprio loro, infatti, hanno accusato Wanda di non essere stata vicina al padre dei suoi figli in questo momento delicato, pur sapendo benissimo come funziona il mondo del calcio visto che l’ha vissuto in prima persona durante il loro matrimonio, essendo la sua “procuratrice".

Nara ha replicato pubblicando sui social la chat con l’ex marito mostrando di essersi interessata alla questione, consigliando al calciatore di farsi operare in Italia dove ci sono i migliori medici nel campo, ma anche lasciando intravedere chiaramente il messaggio precedente di Icardi. Nel messaggio, Mauro chiedeva ancora a Wanda di tornare insieme, di riunire la loro famiglia e tornare a fare coppia come si erano promessi all’altare. Una richiesta che, tuttavia, è per lei impossibile dato che la presentatrice argentina ha un nuovo amore ovvero il rapper L-Gante.

Wanda Nara è incinta di L-Gante?

Dopo aver messo in chiaro che con Mauro Icardi non ci sarebbe stato alcun ritorno di fiamma, Wanda Nara è uscita allo scoperto con il rapper L-Gante del quale sembra davvero molto innamorata. La coppia si è mostrata serena e felice sui social, con scatti sensuali senza veli e durante le serate mondane, ma anche momenti simpatici insieme ai figli della showgirl. E poco dopo giorni, ecco che la giornalista Yanina Latorre ha dichiarato di essersi messa in contatto con L-Gante che gli avrebbe riferito che Wanda è incinta, e sta finendo il secondo trimestre di gravidanza. Mentre la bella argentina non ha ancora parlato della questione, il giornalista Pepe Ochoa ha lanciato un’altra bomba gossip, dichiarando che Mauro è venuto a conoscenza della gravidanza di Wanda ed è corso a Buenos Aires nella loro villa in comune!