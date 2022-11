Wanda Nara, dopo il messaggio di Mauro Icardi aumenta il sospetto di una nuova gravidanza

Gossip TV

Dalle Maldive sembra che Wanda Nara e Mauro Icardi siano tornati insieme. Ora, dopo un messaggio del calciatore aumenta anche il sospetto di una gravidanza per la coppia. Ecco cosa sappiamo.

Solo la scorsa settimana la coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi si è mostrata insieme durante la vacanza alle Maldive. Sembra che, nonostante tutto, abbiano deciso di ricominciare. Ora, dopo alcuni messaggi del calciatore sembra che ci sia anche il sospetto di una gravidanza. Sarà così?

Wanda Nara e Mauro Icardi, gravidanza in vista?

Dopo la dolorosa separazione. dovuta sia al tradimento di Icardi con l'argentina Eugenia La China Suarez sia alla sua opposizione nel veder tornare la moglie a pieno ritmo a lavoro, i coniugi Icardi Narasi erano detti addio, con strascichi di un possibile ritorno di fiamma, soprattutto, perché la showgirl argentina non aveva mai nascosto di essere ancora innamorata del calciatore.

La decisione di separarsi era dovuta al mantenimento della serenità in famiglia, perché per Wanda Nara il benessere dei suoi 5 figli era la priorità. Non sono mancate accuse velenose da parte di Icardi nei suoi confronti, soprattutto, per il presunto flirt con il rapper argentino L-Gante, flirt smentito da Wanda Nara durante un'intervista a Verissimo.

Volati alle Maldive, la coppia si è riconciliata, mostrandosi felice e innamorata sui social, con tanto di dedica di Mauro Icardi alla moglie e alla loro storia, definita come "una favola Disney". Ma, ora, oltre alla riconciliazione sembra emergere il sospetto di una gravidanza. Infatti, il calciatore ha pubblicato nelle sue storie di Instagram alcuni screenshot delle conversazioni con Wanda Nara. Tra una dichiarazione e l'altra, i fan sono rimasti sorpresi da un dettaglio: nel corso dei messaggi, i due ritrovati innamorati si sono ripromessi di tornare alle Maldive, dove hanno trascorso una mini luna di miele meravigliosa, con G.

Ma chi è G.? Il web si è scatenato, quando Wanda Naraaccanto all'iniziale G. ha inserito l'emoticon di un bambino e la data 2022. Inoltre, nella foto che accompagna questo messaggio, si vede Mauro Icardi che accarezza la pancia e i fianchi della moglie.

Emerge, quindi, sempre di più il sospetto che oltre alla riconciliazione, presto la famiglia Nara-Icardi festeggerà anche l'arrivo di un nuovo componente