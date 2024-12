Wanda Nara, ''a letto con mio marito due mesi dopo le nostre nozze'': arriva il gossip clamoroso

Gossip TV

Wanda Nara al centro della bufera dopo il gossip lanciato da Simona Guatieri, ex moglie del calciatore Keita Balde. Ecco tutti i dettagli più scandalosi.

Wanda Nara ha ricominciato al sua vita lontano dall’Italia dopo la fine del matrimonio con Mauro Icardi, ma non mancano ancora le frecciatine e i botta e risposta con l’ex marito. Mentre si gode la sua relazione con il rapper L-Gante, spunta una testimonianza shock sul suo passato. Ecco cosa è successo.

Wanda Nara felice con il rapper L-Gante

Dopo la fine del matrimonio con Mauro Icardi, Wanda Nara è tornata in Argentina dove sta conoscendo un discreto successo come volto televisivo. Negli ultimi mesi, la presentatrice è stata al timone di Bake Off Argentina incassando ottimi ascolti, poi è stata scelta da Netflix per condurre il programma piccante Love is Blind. La querelle con Icardi, tuttavia, non accenna a diminuire e proprio negli ultimi giorni Wanda ha pubblicato una serie di chat con l’ex marito, che mostrano come lui voglia a tutti i costi tornare a fare coppia, per poi passare a minacce dirette che mettono in discussione anche il suo ruolo di madre. Wanda si è scatenata contro Icardi, pronta a non sopportare più le angherie del calciatore e a mostrare a tutti quello che lei deve subire ogni giorno, pur di cercare di far stare sereni i figli che condivide con il noto calciatore.

Nel frattempo, Nara è uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno, ovvero il rapper L-Gante. Con lui, in occasione del suo compleanno e in vista della finale di Ballando con le Stelle, durante la quale ha fatto il suo ingresso in studio per consegnare il premio in mano dei nuovi vincitori, Wanda ha fatto un meraviglioso viaggio in Europa scegliendo gli hotel più lussuosi e confortevoli di Ginevra, Roma, Milano e Parigi. Ora, tuttavia, l’ex moglie di Icardi torna al centro del gossip per una rivelazione scioccante che risale al 2022. Ecco cosa è successo.

Wanda Nara e la grave accusa di Simona Guatieri

Mentre si attende l’esito della separazione ufficiale dall’ex marito Mauro Icardi, che si è capito essere molto contrario alla decisione dell’influencer, Wanda Nara torna al centro dei riflettori dopo la scioccante confessione di Simona Guatieri, ex moglie del calciatore Keita Balde. A Mitre Live, infatti, la bellissima modella e influencer classe 1990, ha raccontato di aver scoperto che il marito l’ha tradita proprio con Nara a pochi mesi dalle loro splendide nozze sulle rive dal lago di Como.

"Mi sono sposata nel maggio del 2022 sul lago di Como, una festa favolosa con 200 invitati, mi sembrava di vivere un sogno, ma è finita li. Due mesi dopo questa data, il marito della signora (Wanda, ndr) mi ha contattato e mi ha detto che c'era stato un incontro in casa loro tra mio marito e sua moglie, con prove prese dalla telecamera interna della casa. Vi assicuro che quello che ho visto era chiarissimo".

Un racconto shock, che prevedrebbe anche la conferma da parte di Mauro Icardi, dato che a quanto pare è lui ad aver scoperto per primo il tradimento grazie alle telecamere di sicurezza di casa. Dopo aver scoperto ulteriori tradimenti, Simona ha divorziato dal marito e ha ammesso di aver passato un anno difficilissimo con questa separazione finita sotto ai riflettori e due bimbi piccoli di cui occuparsi a tempo pieno.