Wanda Nara a Ballando con le Stelle, la confessione su Mauro Icardi

Ballerina per una notte nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, Wanda Nara si è esibita in una bachata e ha poi fatto alcune rivelazioni sull'ex marito Mauro Icardi. Ecco cosa ha detto.

Wanda Nara sarà concorrente a Ballando con le Stelle l'anno prossimo

Dopo l'esibizione, davanti alla giuria, la showgirl ha espresso il suo desiderio di ballare di più, così, Milly Carlucci e Paolo Belli le hanno sottoposto un finto contratto per farla partecipare alla prossima edizione del programma di Rai 1.

Lei, scherzando, ha detto che ci penserà, ma con cinque bambini non sarà semplice gestire tutto. Ovviamente, Selvaggia Lucarelli non si è lasciata sfuggire l'occasione di sfoderare una delle sue battute pungenti:

"Perché. giustamente, non puoi permetterti una tata"

Selvaggia Lucarelli aveva già commentato negativamente la presenza di Wanda Nara a Roma, a causa dell'atteggiamento irrispettoso mostrato dalla showgirl verso la Fontana del Bernini, storico monumento della città, usata come sfondo per una foto delle figlie.

La showgirl argentina ha tentennato, però, poi si è detta disposta a prendere in considerazione l'offerta. Chissà che davvero non la vedremo in pista l'anno prossimo.

Immancabile, poi, un riferimento a Mauro Icardi, da cui Wanda Nara sta divorziando, a detta della sua avvocata, in maniera abbastanza pacifica, nonostante i rumors che li vogliano ai ferri corti. Basti pensare al gossip sul licenziamento da parte di Icardi e dell'assegno da 1 milione di dollari che le avrebbe bloccato.

A chiederle, indirettamente, di Mauro Icardi è stato Ivan Zazzaroni, che ha commentato la doppietta realizzata dal calciatore durante la partita tra Galatarasay e Besiktas.Wanda Nara, in maniera molto tranquilla, ha replicato:

"Ha segnato una doppietta durante la partita. Se segna è un bene per la famiglia"

Sembra, dunque, che i rapporti tra i due si siano davvero appianati.

