Wanda Nara a Ballando con le Stelle, è già scontro con Selvaggia Lucarelli

La guest star di questa puntata di Ballando con le Stelle sarà Wanda Nara e la showgirl non è ancora scesa in pista che già è scontro con Selvaggia Lucarelli. Ecco cosa è successo.

La showgirl ed ex opinionista del Grande Fratello, Wanda Nara, sarà ospite questa sera come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La showgirl non è ancora scesa sulla pista da ballo, che già hanno iniziato a circolare le prime voci su uno scontro con la giudice del programma, Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli contro Wanda Nara: "Qualcuno glielo dica..."

La showgirl, ultimamente nell'occhio del gossip per il burrascoso divorzio dal calciatore Mauro Icardi e per la nuova amicizia con il rapper argentino L-Gante, si è concessa un giro per Roma con le due figlie, Francesca e Isabella e ha pubblicato le storie da turista della Capitale sul suo profilo Instagram.

In una di queste, Wanda Nara ha fatto posare le figlie per una foto sulla Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna: letteralmente sopra la Fontana realizzata dallo scultore Gianlorenzo Bernini e considerata uno dei suoi capolavori. Questa immagine ha causato un vero putiferio già tra alcuni dei fan della showgirl che hanno commentato negativamente lo scatto.

La showgirl argentina ha dimostrato una noncuranza tale verso un monumento di inestimabile valore artistico e culturale che il web non ha potuto fare a meno di insorgere. La notizia è giunta anche a Selvaggia Lucarelli che, sconvolta, non ha potuto fare a meno di commentare con una storia su Instagram:

"Qualcuno spieghi a Wanda Nara che quella fontana non è un plastico a Disneyland!"

Chissà se Selvaggia Lucarelli non le rivolga qualche commento pungente anche in puntata, considerando che al momento da parte di Wanda Nara non è ancora arrivata una risposta alle critiche.

