Vladimir Luxuria si mostra in bikini: commenti velenosi tra cui quello di Francesco Benigno

Vladimir Luxuria, in relax in Sardegna, ha pubblicato su Instagram alcune foto in costume ed è tornato alla carica, l'attore palermitano, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, Francesco Benigno.

Reduce dalla sua avventura al timone de L'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria si sta godendo il merito relax tra le spiagge della Sardegna nella splendida località Mari Pintau in provincia di Cagliari. La conduttrice si è immortalata in bikini e tra i commenti fuori luogo e offensivi è tornato alla carica, Francesco Benigno, tra gli ex naufraghi dell'ultima edizione del reality.

Francesco Benigno torna alla carica contro Vladimir Luxuria

L'attore siciliano sembra ancora il dento avvelenato contro Vladimir alla luce della sua squalifica sull'Isola che Benigno ha sempre trovato ingiusta ed eccessiva. Già ai tempi del provvedimento, il 56enne palermitano aveva attaccato autori e produzione, anche se a Luxuria aveva riservato un trattamento decisamente inopportuno e inappropriato attaccandola sulla sua identità con commenti transfobici.

Purtroppo, ancora una volta, l'attore è tornato alla carica con la stessa modalità. Sotto al post delle foto di Luxuria, Benigno ha commentato:

"Ma ci fai riprendere per un paio di giorni da tutto questo bel vedere!

E non è finita qui. Solo tre giorni fa, l'attore siciliano ha condiviso su Instagram un'immagine che ha suscitato non poche polemiche e che ha coinvolto ancora una volta Luxuria. La foto, intitolata "Qualcosa è andato storto negli ultimi 30 anni", ritraeva Luxuria in un paragone con alcune attrici pornografiche degli anni '90. Il messaggio implicito sembra suggerire un declino della femminilità nel corso degli anni. Ancora una volta, l'attore non si è smentito con le sue provocazioni cariche di maschilismo e misoginia. È importante sottolineare che, sebbene le sue dichiarazioni e i suoi post attirino molta attenzione, l'attore non gode di un ampio seguito sui social media. Al contrario, riceve frequentemente critiche severe per il suo comportamento e per i suoi atteggiamenti discriminatori. La sua tendenza a fare commenti offensivi continua a provocare indignazione, dimostrando che non è ben visto da molti.