Viva Rai2!, il programma di Fiorello a rischio per una seconda stagione?

Gossip TV

Oggi, venerdì 9 giugno, è stata trasmessa l'ultima puntata di Viva Rai2!, il talk show mattutino di Rosario Fiorello. Ma c'è la possibilità che ritorni per una seconda stagione? Ecco cosa sappiamo.

Viva Rai2!, il talk show mattutino condotto da Fiorello, ha accompagnato il risveglio del pubblico di Rai2 da diversi mesi a questa parte: mescolando gag, momenti di spettacolo, ironia e comicità targata Rosario Fiorello, Viva Rai2! è diventato un appuntamento fisso, al quale sarà difficile rinunciare. Oggi, 9 giugno, è andato in onda l'ultimo episodio, ma quali sono le possibilità di veder tornare il programma per una seconda stagione?

Viva Rai2! - la seconda stagione è a rischio?

Se il programma di Fiorello non dovesse ritornare per una seconda stagione, non sarà certo per motivi legati allo share o al gradimento del pubblico, quanto piuttosto a...problemi condominiali, per così dire! Sembra, infatti, che i condomini dei palazzi di Via Asiago, dove si svolge in diretta lo show, abbiano lamentato la confusione mattutina. A parlarne in diretta al Tg2 Post i conduttori Fiorello e Biggio, nella serata di ieri, alla vigilia della puntata finale di questa prima stagione.

Nonostante Biggio abbia confermato la possibilità di una seconda stagione, è innegabile che ci siano problemi dovuti al malcontento degli abitanti di Via Asiago:

"Lo vogliamo rifare tutti, ma sempre se i condomini vorranno che torniamo. Siamo nelle loro mani"

Anche Fiorello ha espresso la sua opinione, rivelando che se dovessero tornare per una seconda stagione, se la sede di Via Asiago non fosse disponibile, allora ci sarebbero ulteriori problemi:

"Un problema c'è: quando ci chiedono 'lo rifarete?', non è facile dire di sì. Devo essere sincero, credo che non sia possibile in Via Asiago e se non si può fare lì, allora non si può fare da nessuna parte, questo programma è nato lì. Abbiamo bisogno degli studi e dei camerini in quella via."