Viva Rai2! chiude i battenti: arriva un nuovo programma mattutino a sostituirlo? L'ultima indiscrezione!

Viva Rai2! non tornerà per una terza stagione, ma si vocifera che un altro programma mattutino arriverà a sostituirlo. Ecco cosa sappiamo!

Viva Rai2! ha accompagnato il risveglio del pubblico italiano per due anni, confermandosi anche per la seconda stagione uno degli appuntamenti più attesi della fascia mattutina di Rai2. Il talk show ideato da Fiorello ha chiuso i battenti con la puntata del 10 maggio: per l'occasione, una folla di fan ha assiepato il Foro Italico, da cui era trasmesso il programma, e diversi ospiti hanno intrattenuto il pubblico. Da Jovanotti a Ultimo, passando per Amadeus, tutti sono stati reclutati da Fiorello per uno spettacolare addio.

Viva Rai 2! arriva un nuovo programma mattutino a sostituirlo?

E, sì, dobbiamo parlare di addio e non di arrivederci per Viva Rai2! Perché, mentre l'anno scorso, Fiorello si era battuto strenuamente per garantire la sopravvivenza del suo talk e trovare una location che permettesse a tutti gli artisti che componevano l'ossatura del suo talk di esibirsi al meglio, senza disturbare eventuali condomini - come era accaduto quando la prima edizione andava in oda in diretta da Via Asiago -, durante l'ultima puntata della seconda edizione della trasmissione, lo showman è stato chiaro:

"Ci vediamo alla prossima idea"

Una frase che lascia spazio a pochi dubbi: Viva Rai2! non tornerà per una terza edizione. E, ovviamente, Rai è già alla ricerca di un sostituto che possa riempire la fascia mattutina tra le 7 e le 8. Secondo quanto riporta TvBlog, la rete avrebbe già in mente che tipo di programma potrebbe andare a sostituire Viva Rai2! e si tratterebbe di "un varietà del mattino". Sul sito di informazione, infatti, si parla di un nuovo show del mattino, un vero e proprio mash-up.

Rai intenzionata a sostituire Viva Rai2! L'ultima indiscrezione

Visto il successo del talk show di Fiorello, Rai ha tutte le intenzioni di non perdere terreno e mantenere l'attenzione del pubblico sul secondo canale per la fascia mattutina. Da qui, l'idea di sostituire Viva Rai2! con un programma che abbia caratteristiche molto simili: un varietà che mescoli attualità, ma anche satira, entertainment e che accompagni il risveglio degli italiani nelle prime ore del mattino.

Attualmente si tratta solo di un'indiscrezione fornita da TvBlog, che afferma che l'azienda di Viale Mazzini sarebbe prontissima a trovare anche la location ideale per il nuovo talk mattutino. Al momento non è chiaro da dove potrebbe andare in onda il nuovo programma, ma è evidente che debba essere un "luogo che crei la connessione tra la vita vera e il vetro televisivo (o lo schermo di uno smart-phone, di un tablet o qualsiasi device".

Altro aspetto importante che dovrà essere presto in considerazione è il fattore Fiorello: Viva Rai2! recava l'impronta del suo conduttore e l'ironia e la versatilità dello showman sono state fondamentali per la riuscita del talk. Ecco perché anche il nuovo programma dovrà poter contare su un presentatore carismatico, che però non renda la nuova trasmissione il suo one man show, ma che sappia anche generosamente condividere l'attenzione con un co-conduttore (o una co-conduttrice, chissà). Non ci resta, perciò, che attendere e scoprire se questo nuovo e misterioso (e ipotetico per ora) programma riuscirà a matchare il successo di Viva Rai2!